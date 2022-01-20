Мужчине дали шесть лет тюрьмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ссора между бывшим и нынешним возлюбленными жительницы Голышмановского района (Тюменская область) закончилась смертью одного из участников конфликта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда.

«Шесть лет лишения свободы получил Николай В., который ударил светильником по голове нового возлюбленного своей бывшей девушки. От полученной травмы молодой человек скончался», — рассказали URA.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда.

По информации суда, Николай В. сожительствовал с гражданкой Т., но затем ушел от нее. Как-то раз женщина позвонила и сказала, чтобы он приехал и забрал свои вещи. Николай В. пришел к ней домой, но девушки там не было. Он уже собрался уходить, когда увидел, как бывшая идет по улице с другим молодым человеком. Тот, в свою очередь, начал избивать Николая, а в процессе оскорблял его и предлагал мужчине сменить пол.

На следующий день Николай вновь пришел домой к Т., чтобы поговорить с обидчиком. Он также хотел получить с него деньги за избиение. Противник не стал разговаривать, повернулся к обвиняемому спиной и получил удар по голове светильником.

Девушка и преступник пытались помочь молодому человеку: перевязать рану и привести его в чувства. Затем вызвали скорую помощь. Когда медики констатировали смерть, Николай добровольно сдался полиции.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюменской области убил супружескую пару, а затем сжег их тела. Суд присяжных признал его виновным.

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