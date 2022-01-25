Тюменец возглавил курганскую больницу

Нового руководителя назначили в Белозерской ЦРБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Белозерскую центральную районную больницу возглавил Андрей Ольков, который ранее работал в Тюмени. Информация о назначении опубликована в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Андрей Владимирович приступил к своим обязанностям в должности главного врача Белозерской центральной районной больницы. Надеемся, что это будет плодотворный и долголетний труд на земле Белозерского района», — перепостили представители больницы в свою группу сообщение газеты «Боевое слово».

Ольков начал работать в больнице с 25 января. В аккаунте нового руководителя в соцсетях и в открытых источниках указано, что он жил и работал в Тюмени. Судя по информации, размещенной в его аккаунте, Ольков является активным сторонником партии «Единая Россия». Он окончил Омский государственный медицинский университет в 2014 году по направлению «педиатрия», а в 2015 окончил интернатуру по специальности «психиатрия». С 2015 года Ольков был заведующий приемным отделением тюменской Областной клинической психиатрической больницы.

Ранее Белозерскую ЦРБ возглавляла Елена Головачева, которую в 2020 году оштрафовали на 300 рублей за поездки на концерты на служебном автомобиле. Сама Головачева утверждала, что ездила туда на своей машине. Тогда эта ситуация возмутила телеведущую Ксению Собчак. В декабре 2021 года и. о. главврача ЦРБ стал Миркамилжан Рахманов.

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