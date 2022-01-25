25 января 2022
24 января 2022

Водители выжили при страшном столкновении бензовоза и фуры в ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали водители обеих машин Фото:

Водителям двух грузовиков удалось выжить в страшном лобовом столкновении, произошедшем 25 января в ЯНАО на трассе между Пурпе и Тарко-Сале. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Столкновение на трассе Сургут-Салехард произошло ориентировочно в 12.55 25 января. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии пострадали два человека», — рассказали URA.RU УГИБДД по ЯНАО.

В результате аварии обе машины оказались отброшены к обочинам, кабина фуры при этом была практически полностью смята. Между тем, по неподтвержденной пока информации, у водителей обоих грузовиков диагностировали лишь незначительные ушибы и вывихи.

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Водителям двух грузовиков удалось выжить в страшном лобовом столкновении, произошедшем 25 января в ЯНАО на трассе между Пурпе и Тарко-Сале. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Столкновение на трассе Сургут-Салехард произошло ориентировочно в 12.55 25 января. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии пострадали два человека», — рассказали URA.RU УГИБДД по ЯНАО. В результате аварии обе машины оказались отброшены к обочинам, кабина фуры при этом была практически полностью смята. Между тем, по неподтвержденной пока информации, у водителей обоих грузовиков диагностировали лишь незначительные ушибы и вывихи. Публикация от Пресса Ямала (@pressayamala)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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