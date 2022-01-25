Водителям двух грузовиков удалось выжить в страшном лобовом столкновении, произошедшем 25 января в ЯНАО на трассе между Пурпе и Тарко-Сале. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.
«Столкновение на трассе Сургут-Салехард произошло ориентировочно в 12.55 25 января. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии пострадали два человека», — рассказали URA.RU УГИБДД по ЯНАО.
В результате аварии обе машины оказались отброшены к обочинам, кабина фуры при этом была практически полностью смята. Между тем, по неподтвержденной пока информации, у водителей обоих грузовиков диагностировали лишь незначительные ушибы и вывихи.
Водителям двух грузовиков удалось выжить в страшном лобовом столкновении, произошедшем 25 января в ЯНАО на трассе между Пурпе и Тарко-Сале. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Столкновение на трассе Сургут-Салехард произошло ориентировочно в 12.55 25 января. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии пострадали два человека», — рассказали URA.RU УГИБДД по ЯНАО. В результате аварии обе машины оказались отброшены к обочинам, кабина фуры при этом была практически полностью смята. Между тем, по неподтвержденной пока информации, у водителей обоих грузовиков диагностировали лишь незначительные ушибы и вывихи. Публикация от Пресса Ямала (@pressayamala)