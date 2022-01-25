Водители выжили при страшном столкновении бензовоза и фуры в ЯНАО. Видео

26 января 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали водители обеих машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водителям двух грузовиков удалось выжить в страшном лобовом столкновении, произошедшем 25 января в ЯНАО на трассе между Пурпе и Тарко-Сале. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Столкновение на трассе Сургут-Салехард произошло ориентировочно в 12.55 25 января. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии пострадали два человека», — рассказали URA.RU УГИБДД по ЯНАО. В результате аварии обе машины оказались отброшены к обочинам, кабина фуры при этом была практически полностью смята. Между тем, по неподтвержденной пока информации, у водителей обоих грузовиков диагностировали лишь незначительные ушибы и вывихи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пресса Ямала (@pressayamala) Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Водителям двух грузовиков удалось выжить в страшном лобовом столкновении, произошедшем 25 января в ЯНАО на трассе между Пурпе и Тарко-Сале. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Столкновение на трассе Сургут-Салехард произошло ориентировочно в 12.55 25 января. По предварительной информации, водитель автомобиля MAN с полуприцепом допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Scania. В результате аварии пострадали два человека», — рассказали URA.RU УГИБДД по ЯНАО. В результате аварии обе машины оказались отброшены к обочинам, кабина фуры при этом была практически полностью смята. Между тем, по неподтвержденной пока информации, у водителей обоих грузовиков диагностировали лишь незначительные ушибы и вывихи. Публикация от Пресса Ямала (@pressayamala)