Власти Кургана предупредили о сносе десятков гаражей

В Рябково снесут 27 самовольно установленных гаражей и хозяйственные постройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более двух десятков самовольно установленных гаражей планируют снести в ближайшее время в курганском микрорайоне Рябково. Постановления администрации об этом опубликованы на сайте муниципалитета. Ранее власти Кургана предупредили о предстоящем сносе более 50 гаражей в микрорайоне Энергетики.

«Снести самовольно установленные некапитальные строения (сооружения) — металлические гаражи в количестве 23 объектов и хозяйственные постройки в количестве трех объектов, расположенные по адресу: город Курган, ул. 9 Мая, в районе многоквартирного дома №2а. Организовать снос самовольных построек не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения сообщения о планируемом сносе», — говорится в одном из документов.

Согласно другому постановлению, власти планируют снести четыре металлических гаража и хозяйственные постройки, расположенные в районе многоквартирного дома №4 по улице 9 мая. Указанные в документах самовольные постройки были выявлены в середине января.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана планируют снести более 50 самовольно установленных гаражей возле домов по проспекту Конституции, 32, 34, 38а, 50а, а также три гаража возле дома по улице Дзержинского, 28а. В конце ноября 2021 года стало известно, что в Кургане готовятся к сносу 100 металлических гаражей в 6-м микрорайоне Заозерного жилого массива. В начале декабря 2021 года появилась информация, что также планируется снести более трех десятков гаражей в центре города и микрорайоне Рябково.

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