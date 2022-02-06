06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

В руководстве главного телеканала Тюмени — кадровые ротации

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Басков будет курировать работу информационной службы Фото:

Заместителем директора ГТРК «Регион — Тюмень», которая входит в ВГТРК, назначен Михаил Басков. Информацию об этом URA.RU подтвердили в телекомпании. Ранее эту должность занимал депутат Тюменской городской думы Роман Явныч, который сейчас возглавляет местный Театр кукол.

«Михаил Юрьевич действительно утвержден в должности заместителя директора ГТРК „Регион — Тюмень“. В телекомпании он будет курировать вопросы работы информационной службы», — пояснили там агентству.

Михаил Басков родился в 1978 году в Тюмени. В 2000-м окончил факультет журналистики Тюменского государственного университета. Большую часть карьеры проработал в ГТРК «Регион — Тюмень», где в разное время занимал должности корреспондента, специального корреспондента, телеведущего.

Ранее заместителем директора тюменского филиала ВГТРК являлся депутат городской думы Роман Явныч. В октябре 2021 года он возглавил Тюменский театр кукол.

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Заместителем директора ГТРК «Регион — Тюмень», которая входит в ВГТРК, назначен Михаил Басков. Информацию об этом URA.RU подтвердили в телекомпании. Ранее эту должность занимал депутат Тюменской городской думы Роман Явныч, который сейчас возглавляет местный Театр кукол. «Михаил Юрьевич действительно утвержден в должности заместителя директора ГТРК „Регион — Тюмень“. В телекомпании он будет курировать вопросы работы информационной службы», — пояснили там агентству. Михаил Басков родился в 1978 году в Тюмени. В 2000-м окончил факультет журналистики Тюменского государственного университета. Большую часть карьеры проработал в ГТРК «Регион — Тюмень», где в разное время занимал должности корреспондента, специального корреспондента, телеведущего. Ранее заместителем директора тюменского филиала ВГТРК являлся депутат городской думы Роман Явныч. В октябре 2021 года он возглавил Тюменский театр кукол.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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