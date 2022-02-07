07 февраля 2022
06 февраля 2022

В тюменской больнице из-за COVID отменили плановые госпитализации

© Служба новостей «URA.RU»
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Специализированный Центр онкодерматологии. Екатеринбург, стационар, медицина, обследование, больница, дневной стационар
Госпитализировать готовы только тех, кто может умереть без оказания стационарной помощи Фото:
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Коронавирус COVID-19

В областной больнице №3 Тобольска (Тюменская область) с 8 февраля пациентов не будут госпитализировать из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Однако в стационары все же смогут попасть те, для кого это жизненно необходимо.

«Согласно приказу Минздрава РФ, в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса и ростом заболеваемости ОРВИ, Областная больница № 3 с 8 февраля временно переносит сроки оказания плановой специализированной медпомощи в стационарных условиях. Исключение — случаи, затрагивающие жизненно важные состояния», — сообщается в группе ОБ№3 в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, ограничения не распространяются на пациентов с проблемами с сердцем, сосудами и больных с онкологией. При этом попасть в стационары они смогут только по направлению своего лечащего врача.

Ранее URA.RU писало, что из-за ситуации с коронавирусом в Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках. Узкие специалисты не принимают пациентов без особых показаний.

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В областной больнице №3 Тобольска (Тюменская область) с 8 февраля пациентов не будут госпитализировать из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Однако в стационары все же смогут попасть те, для кого это жизненно необходимо. «Согласно приказу Минздрава РФ, в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса и ростом заболеваемости ОРВИ, Областная больница № 3 с 8 февраля временно переносит сроки оказания плановой специализированной медпомощи в стационарных условиях. Исключение — случаи, затрагивающие жизненно важные состояния», — сообщается в группе ОБ№3 в социальной сети «ВКонтакте». В частности, ограничения не распространяются на пациентов с проблемами с сердцем, сосудами и больных с онкологией. При этом попасть в стационары они смогут только по направлению своего лечащего врача. Ранее URA.RU писало, что из-за ситуации с коронавирусом в Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках. Узкие специалисты не принимают пациентов без особых показаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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