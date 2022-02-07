В тюменской больнице из-за COVID отменили плановые госпитализации

Госпитализировать готовы только тех, кто может умереть без оказания стационарной помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В областной больнице №3 Тобольска (Тюменская область) с 8 февраля пациентов не будут госпитализировать из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Однако в стационары все же смогут попасть те, для кого это жизненно необходимо.

«Согласно приказу Минздрава РФ, в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса и ростом заболеваемости ОРВИ, Областная больница № 3 с 8 февраля временно переносит сроки оказания плановой специализированной медпомощи в стационарных условиях. Исключение — случаи, затрагивающие жизненно важные состояния», — сообщается в группе ОБ№3 в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, ограничения не распространяются на пациентов с проблемами с сердцем, сосудами и больных с онкологией. При этом попасть в стационары они смогут только по направлению своего лечащего врача.

Ранее URA.RU писало, что из-за ситуации с коронавирусом в Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках. Узкие специалисты не принимают пациентов без особых показаний.