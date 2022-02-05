05 февраля 2022
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В Тюменской области приостановили плановый прием в поликлиниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
В больницах Тюменской области возросло количество обращений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В больницах Тюменской области приостановили плановый прием пациентов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Медицинские организации принимают решение о временном ограничении плановой медицинской помощи — переносе приемов узких специалистов. Данные меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний)», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

Решение о переносе приемов принимают врачи на основе тяжести течения болезни пациента и его индивидуальных особенностей, рассказали в информационном центре. Отмечается, что это связано с нагрузкой на медицинские организации на фоне напряженной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Увеличилось количество пациентов с симптомами ОРВИ. Все пациенты получают нужную помощь, несмотря на рост числа обращений, отметили в информационном центре.

В начале февраля в Тюмени почти втрое увеличилось число госпитализаций из-за коронавируса — с 60 случаев до 166 в сутки. 1 февраля заболели 1 211 человек. В частных клиниках Тюмени люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать ПЦР-тесты, сообщили URA.RU читатели.

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В больницах Тюменской области приостановили плановый прием пациентов из-за ситуации с коронавирусом. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. «Медицинские организации принимают решение о временном ограничении плановой медицинской помощи — переносе приемов узких специалистов. Данные меры не касаются ситуаций, когда пациенту требуется непрерывное наблюдение врача (онкологические, кардиологические заболевания и ряд других состояний)», — сообщается в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. Решение о переносе приемов принимают врачи на основе тяжести течения болезни пациента и его индивидуальных особенностей, рассказали в информационном центре. Отмечается, что это связано с нагрузкой на медицинские организации на фоне напряженной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Увеличилось количество пациентов с симптомами ОРВИ. Все пациенты получают нужную помощь, несмотря на рост числа обращений, отметили в информационном центре. В начале февраля в Тюмени почти втрое увеличилось число госпитализаций из-за коронавируса — с 60 случаев до 166 в сутки. 1 февраля заболели 1 211 человек. В частных клиниках Тюмени люди выстроились в огромные очереди, чтобы сдать ПЦР-тесты, сообщили URA.RU читатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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