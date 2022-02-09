В Тюменской области в пожаре погиб человек

Труп мужчины нашли внутри горевшего дома (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело неизвестного мужчины нашли внутри дома, сгоревшего в Тобольске (Тюменская область) ночью 10 февраля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК региона.

«Ночью 10 февраля в ходе тушения пожара одноэтажного, деревянного дома, расположенного по улице Зеленой в Тобольске, обнаружено тело мужчины. Проводится доследственная проверка по факту его гибели», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там также добавили, что, на первый взгляд, на теле погибшего отсутствуют следы криминальной смерти. А предварительной причиной пожара специалисты называют неисправность печки. Тем не менее, следователи установят точную причину возгорания и обстоятельства, при которых ушел из жизни тоболяк.

URA.RU писало, что в одной из тюменских деревень в огне погибли двое мужчин. К пожару, вероятнее всего, привело неосторожное курение.