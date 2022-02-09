09 февраля 2022
08 февраля 2022

В Тюменской области в пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
Труп мужчины нашли внутри горевшего дома (архивное фото) Фото:

Тело неизвестного мужчины нашли внутри дома, сгоревшего в Тобольске (Тюменская область) ночью 10 февраля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК региона.

«Ночью 10 февраля в ходе тушения пожара одноэтажного, деревянного дома, расположенного по улице Зеленой в Тобольске, обнаружено тело мужчины. Проводится доследственная проверка по факту его гибели», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там также добавили, что, на первый взгляд, на теле погибшего отсутствуют следы криминальной смерти. А предварительной причиной пожара специалисты называют неисправность печки. Тем не менее, следователи установят точную причину возгорания и обстоятельства, при которых ушел из жизни тоболяк.

URA.RU писало, что в одной из тюменских деревень в огне погибли двое мужчин. К пожару, вероятнее всего, привело неосторожное курение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тело неизвестного мужчины нашли внутри дома, сгоревшего в Тобольске (Тюменская область) ночью 10 февраля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК региона. «Ночью 10 февраля в ходе тушения пожара одноэтажного, деревянного дома, расположенного по улице Зеленой в Тобольске, обнаружено тело мужчины. Проводится доследственная проверка по факту его гибели», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Там также добавили, что, на первый взгляд, на теле погибшего отсутствуют следы криминальной смерти. А предварительной причиной пожара специалисты называют неисправность печки. Тем не менее, следователи установят точную причину возгорания и обстоятельства, при которых ушел из жизни тоболяк. URA.RU писало, что в одной из тюменских деревень в огне погибли двое мужчин. К пожару, вероятнее всего, привело неосторожное курение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...