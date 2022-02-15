В Тюменской области резко вырос спрос на мужской маникюр

Спрос на бьюти-услуги для мужчин в Тюмени за год вырос на 65% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на маникюр и педикюр у тюменских мужчин за 2021 год вырос на 122% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала объявлений «Авито Услуги». В целом в регионе мужские бьюти-услуги за год стали популярнее на 65%.

«За прошедший год вырос спрос на мужской маникюр и педикюр. Популярность этой услуги в Тюмени выросла на 122% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 700 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин», — рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

По данным «Авито», за 2021 год в Тюмени также увеличился спрос на услуги мужской депиляции (+57%) и эпиляции (+87%). Одним из наиболее популярных методов удаления волос среди клиентов-мужчин в Тюмени стал шугаринг: за год спрос вырос на 85%.

«Современные тренды разрушают предрассудки и подталкивают активное развитие бьюти-индустрии для мужчин. Мы ожидаем, что такая тенденция только усилится — люди вне зависимости от пола и возраста чаще интересуются процедурами, которые помогают иметь здоровый и ухоженный вид», — приводит пресс-служба слова руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам