15 февраля 2022
14 февраля 2022

В Тюменской области резко вырос спрос на мужской маникюр

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Михаилом Клименко. Екатеринбург, ногти, дресс код, жест двумя руками, руки, мужской маникюр
Спрос на бьюти-услуги для мужчин в Тюмени за год вырос на 65% Фото:

Спрос на маникюр и педикюр у тюменских мужчин за 2021 год вырос на 122% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала объявлений «Авито Услуги». В целом в регионе мужские бьюти-услуги за год стали популярнее на 65%.

«За прошедший год вырос спрос на мужской маникюр и педикюр. Популярность этой услуги в Тюмени выросла на 122% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 700 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин», — рассказали в пресс-службе «Авито Услуги».

По данным «Авито», за 2021 год в Тюмени также увеличился спрос на услуги мужской депиляции (+57%) и эпиляции (+87%). Одним из наиболее популярных методов удаления волос среди клиентов-мужчин в Тюмени стал шугаринг: за год спрос вырос на 85%.

«Современные тренды разрушают предрассудки и подталкивают активное развитие бьюти-индустрии для мужчин. Мы ожидаем, что такая тенденция только усилится — люди вне зависимости от пола и возраста чаще интересуются процедурами, которые помогают иметь здоровый и ухоженный вид», — приводит пресс-служба слова руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова.

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Спрос на маникюр и педикюр у тюменских мужчин за 2021 год вырос на 122% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала объявлений «Авито Услуги». В целом в регионе мужские бьюти-услуги за год стали популярнее на 65%. «За прошедший год вырос спрос на мужской маникюр и педикюр. Популярность этой услуги в Тюмени выросла на 122% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость мужского маникюра в городе в течение последнего года составила 700 рублей и не отличается от стоимости услуг для женщин», — рассказали в пресс-службе «Авито Услуги». По данным «Авито», за 2021 год в Тюмени также увеличился спрос на услуги мужской депиляции (+57%) и эпиляции (+87%). Одним из наиболее популярных методов удаления волос среди клиентов-мужчин в Тюмени стал шугаринг: за год спрос вырос на 85%. «Современные тренды разрушают предрассудки и подталкивают активное развитие бьюти-индустрии для мужчин. Мы ожидаем, что такая тенденция только усилится — люди вне зависимости от пола и возраста чаще интересуются процедурами, которые помогают иметь здоровый и ухоженный вид», — приводит пресс-служба слова руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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