15 февраля 2022

К оппозиционеру из ЯНАО после протеста нагрянула полиция. Видео

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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
Полицейские пришли к Александру Ламдо с вопросами (фото из архива) Фото:

К коммунисту Александру Ламдо, устроившему одиночный пикет против внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ), нагрянула полиция с вопросами. Об этом представитель партии КПРФ сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепил видео.

«Полиция пришла ко мне в школу! Я категорически против дистанционного электронного голосования. На мой взгляд, это еще одна возможность для фальсификации выборов», — говорится в сообщении коммуниста.

Оперативно получить комментарий в УМВД России по ЯНАО не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в ямальских городах прошли одиночные пикеты против ДЭГ. Оппозиционеры вышли с плакатами в Новом Уренгое, Муравленко и Салехарде.

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К коммунисту Александру Ламдо, устроившему одиночный пикет против внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ), нагрянула полиция с вопросами. Об этом представитель партии КПРФ сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепил видео. «Полиция пришла ко мне в школу! Я категорически против дистанционного электронного голосования. На мой взгляд, это еще одна возможность для фальсификации выборов», — говорится в сообщении коммуниста. Оперативно получить комментарий в УМВД России по ЯНАО не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее сообщалось, что в ямальских городах прошли одиночные пикеты против ДЭГ. Оппозиционеры вышли с плакатами в Новом Уренгое, Муравленко и Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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