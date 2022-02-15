Полицейские пришли к Александру Ламдо с вопросами (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К коммунисту Александру Ламдо, устроившему одиночный пикет против внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ), нагрянула полиция с вопросами. Об этом представитель партии КПРФ сообщил у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепил видео.

«Полиция пришла ко мне в школу! Я категорически против дистанционного электронного голосования. На мой взгляд, это еще одна возможность для фальсификации выборов», — говорится в сообщении коммуниста.

Оперативно получить комментарий в УМВД России по ЯНАО не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее сообщалось, что в ямальских городах прошли одиночные пикеты против ДЭГ. Оппозиционеры вышли с плакатами в Новом Уренгое, Муравленко и Салехарде.