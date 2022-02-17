В смертельном ДТП на тюменской трассе погибли два человека

Авария произошла на автодороге Тюмень — Омск Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На 324 — километре федеральной трассы Тюмень — Омск произошла авария, жертвами которой стали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия случилась сегодня на 324-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda. 34-летний водитель последней погиб на месте аварии, 54-летняя пассажирка этого же автомобиля скончалась по дороге в больницу», — пояснили в областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что в ДТП получили ранения двое пассажиров Mazda: 25-летний мужчина и 24-летняя девушка. 38-летний водитель Renault Logan также был травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.