17 февраля 2022

В смертельном ДТП на тюменской трассе погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
Авария произошла на автодороге Тюмень — Омск Фото:

На 324 — километре федеральной трассы Тюмень — Омск произошла авария, жертвами которой стали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия случилась сегодня на 324-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda. 34-летний водитель последней погиб на месте аварии, 54-летняя пассажирка этого же автомобиля скончалась по дороге в больницу», — пояснили в областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что в ДТП получили ранения двое пассажиров Mazda: 25-летний мужчина и 24-летняя девушка. 38-летний водитель Renault Logan также был травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

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На 324 — километре федеральной трассы Тюмень — Омск произошла авария, жертвами которой стали два человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Трагедия случилась сегодня на 324-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Mazda. 34-летний водитель последней погиб на месте аварии, 54-летняя пассажирка этого же автомобиля скончалась по дороге в больницу», — пояснили в областной Госавтоинспекции. Там добавили, что в ДТП получили ранения двое пассажиров Mazda: 25-летний мужчина и 24-летняя девушка. 38-летний водитель Renault Logan также был травмирован. Обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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