Сервис такси в Тюмени обвинил конкурентов во вранье

Дезинформацию о проблемах в сервисе компания связывает с происками конкурентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сервисе по заказу такси «Максим» в Тюмени опровергли данные об оттоке клиентов, назвав это дезинформацией со стороны конкурентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее тюменские таксисты рассказали, что из-за низких тарифов они не берут заказы в сервисе, а пассажиры пользуются услугами других агрегаторов.

«Количество выполненных заказов у сервиса „Максим“ в Тюмени увеличилось на 10%. Число активных водителей тоже растет, некоторые перешли к нам от компаний, которые на фоне общего снижения спроса начали демпинговать. Никому не нравится терять водителей, видимо, с этим связано появление дезинформации и призывов заказывать автомобиль у конкурентов», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Максим».

Ранее агентство писало, что, по словам таксистов, сервис убрал повышенные тарифы в час пик, отчего водители не хотят брать невыгодные заказы. Из-за этого пассажиры не могут дождаться машин, и пользуются услугами других агрегаторов.

«Действительно, в феврале в сервисе, в основном, действуют цены без повышающих коэффициентов. В январе на рынке такси традиционно количество заказов было меньше, с февраля введены новые коронавирусные ограничения, которые уменьшают перемещения людей. Вслед за снижением спроса вернулись стандартные цены», — пояснили изменения в «Максиме».

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