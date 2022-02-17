17 февраля 2022
16 февраля 2022

Сервис такси в Тюмени теряет клиентов из-за скидок

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси Максим. Курган , такси максим
Водители не хотят сотрудничать с «Максимом» из-за отсутствия наценки на поездки Фото:

Сервис заказа такси «Максим» в Тюмени убрал наценку для пассажиров в пиковые часы, отчего водители перестали брать заказы, а клиентам приходится пользоваться услугами других агрегаторов. Эту проблему работники сферы такси обсуждают на сайте для автолюбителей Car72.

«С 1 февраля в „Максиме“ убрали наценку в час пик. Была около 30 рублей, но было выгодно возить такие минималки по району, чем брать „Яндекс“ с наценкой +100 через весь город. Страдают постоянные пассажиры. Сегодня за час пик попались в Uber два постоянщика „Максима“ и оба жаловались, что машину по утрам стало не дождаться», — такой пост появился на форуме сайта Car72.

В ветке обсуждения информацию подтвердили. «Пассажиры „Максима“, заказывайте „Яндекс“ и другие службы такси! Уехать скоро будет почти невозможно, так как „Максим“ решил окончательно избавиться от своих водителей», — написал Алекс72.

URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Максим». Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что тюменские таксисты массово отказываются от работы на агрегаторы. Из-за минимальной стоимости заказов водители выбирают форму работы «на себя».

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Сервис заказа такси «Максим» в Тюмени убрал наценку для пассажиров в пиковые часы, отчего водители перестали брать заказы, а клиентам приходится пользоваться услугами других агрегаторов. Эту проблему работники сферы такси обсуждают на сайте для автолюбителей Car72. «С 1 февраля в „Максиме“ убрали наценку в час пик. Была около 30 рублей, но было выгодно возить такие минималки по району, чем брать „Яндекс“ с наценкой +100 через весь город. Страдают постоянные пассажиры. Сегодня за час пик попались в Uber два постоянщика „Максима“ и оба жаловались, что машину по утрам стало не дождаться», — такой пост появился на форуме сайта Car72. В ветке обсуждения информацию подтвердили. «Пассажиры „Максима“, заказывайте „Яндекс“ и другие службы такси! Уехать скоро будет почти невозможно, так как „Максим“ решил окончательно избавиться от своих водителей», — написал Алекс72. URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Максим». Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что тюменские таксисты массово отказываются от работы на агрегаторы. Из-за минимальной стоимости заказов водители выбирают форму работы «на себя».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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