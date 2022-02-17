Сервис такси в Тюмени теряет клиентов из-за скидок

18 февраля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Водители не хотят сотрудничать с «Максимом» из-за отсутствия наценки на поездки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сервис заказа такси «Максим» в Тюмени убрал наценку для пассажиров в пиковые часы, отчего водители перестали брать заказы, а клиентам приходится пользоваться услугами других агрегаторов. Эту проблему работники сферы такси обсуждают на сайте для автолюбителей Car72. «С 1 февраля в „Максиме“ убрали наценку в час пик. Была около 30 рублей, но было выгодно возить такие минималки по району, чем брать „Яндекс“ с наценкой +100 через весь город. Страдают постоянные пассажиры. Сегодня за час пик попались в Uber два постоянщика „Максима“ и оба жаловались, что машину по утрам стало не дождаться», — такой пост появился на форуме сайта Car72. В ветке обсуждения информацию подтвердили. «Пассажиры „Максима“, заказывайте „Яндекс“ и другие службы такси! Уехать скоро будет почти невозможно, так как „Максим“ решил окончательно избавиться от своих водителей», — написал Алекс72. URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Максим». Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что тюменские таксисты массово отказываются от работы на агрегаторы. Из-за минимальной стоимости заказов водители выбирают форму работы «на себя». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сервис заказа такси «Максим» в Тюмени убрал наценку для пассажиров в пиковые часы, отчего водители перестали брать заказы, а клиентам приходится пользоваться услугами других агрегаторов. Эту проблему работники сферы такси обсуждают на сайте для автолюбителей Car72. «С 1 февраля в „Максиме“ убрали наценку в час пик. Была около 30 рублей, но было выгодно возить такие минималки по району, чем брать „Яндекс“ с наценкой +100 через весь город. Страдают постоянные пассажиры. Сегодня за час пик попались в Uber два постоянщика „Максима“ и оба жаловались, что машину по утрам стало не дождаться», — такой пост появился на форуме сайта Car72. В ветке обсуждения информацию подтвердили. «Пассажиры „Максима“, заказывайте „Яндекс“ и другие службы такси! Уехать скоро будет почти невозможно, так как „Максим“ решил окончательно избавиться от своих водителей», — написал Алекс72. URA.RU направило запрос в пресс-службу сервиса «Максим». Ответ ожидается. Ранее агентство писало, что тюменские таксисты массово отказываются от работы на агрегаторы. Из-за минимальной стоимости заказов водители выбирают форму работы «на себя».