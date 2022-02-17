17 февраля 2022

В Кургане пациентов больницы экстренно отправили по домам

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, вход, медицинская маска, защитные очки, защитная маска, медицинский работник, больница, маска на лицо, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В Курганском кожно-венерологическом диспансере открыли отделение для больных COVID-19 Фото:

Пациентов отделения Курганского кожно-венерологического диспансера экстренно выписали без объяснения причин домой. Об этом URA.RU рассказал один из пациентов.

«18 февраля для пациентов Курганского кожно-венерологического диспансера, проходящих стационарное лечение в отделении, закончился срочным отправлением по домам. Выписали даже тех, кто оформился на лечение утром. Причины не объясняли. Пациентам необходимы лекарственные средства, медицинские процедуры, которые дома невозможно сделать. Прекращение лечения в условиях стационара для некоторых может обернуться осложнениями острых кожных и аутоиммунных заболеваний. Врачи даже не удосужились выписать или выдать необходимые для лечения лекарственные средства», — рассказал пациент.

Собеседник добавил, что некоторые пациенты были из сельской местности. Из-за неожиданной выписки им пришлось возвращаться домой на такси.

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что из-за сложной эпидемической ситуации на базе Курганского кожно-венерологического диспансера открывается отделение ковидного госпиталя (Курганской областной клинической больницы). В связи с этим пациентов, находящихся на плановом лечении, перевели на дневной стационар. «Экстренных пациентов в диспансере не было. Запланированное лечение пациенты будут получать в полном объеме», — уточнили в ведомстве. Отметим, что во вторую волну COVID-19 в здании кожно-венерологического диспансера работало ковидное отделение.

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Пациентов отделения Курганского кожно-венерологического диспансера экстренно выписали без объяснения причин домой. Об этом URA.RU рассказал один из пациентов. «18 февраля для пациентов Курганского кожно-венерологического диспансера, проходящих стационарное лечение в отделении, закончился срочным отправлением по домам. Выписали даже тех, кто оформился на лечение утром. Причины не объясняли. Пациентам необходимы лекарственные средства, медицинские процедуры, которые дома невозможно сделать. Прекращение лечения в условиях стационара для некоторых может обернуться осложнениями острых кожных и аутоиммунных заболеваний. Врачи даже не удосужились выписать или выдать необходимые для лечения лекарственные средства», — рассказал пациент. Собеседник добавил, что некоторые пациенты были из сельской местности. Из-за неожиданной выписки им пришлось возвращаться домой на такси. В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что из-за сложной эпидемической ситуации на базе Курганского кожно-венерологического диспансера открывается отделение ковидного госпиталя (Курганской областной клинической больницы). В связи с этим пациентов, находящихся на плановом лечении, перевели на дневной стационар. «Экстренных пациентов в диспансере не было. Запланированное лечение пациенты будут получать в полном объеме», — уточнили в ведомстве. Отметим, что во вторую волну COVID-19 в здании кожно-венерологического диспансера работало ковидное отделение.
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