В Кургане пациентов больницы экстренно отправили по домам

В Курганском кожно-венерологическом диспансере открыли отделение для больных COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пациентов отделения Курганского кожно-венерологического диспансера экстренно выписали без объяснения причин домой. Об этом URA.RU рассказал один из пациентов.

«18 февраля для пациентов Курганского кожно-венерологического диспансера, проходящих стационарное лечение в отделении, закончился срочным отправлением по домам. Выписали даже тех, кто оформился на лечение утром. Причины не объясняли. Пациентам необходимы лекарственные средства, медицинские процедуры, которые дома невозможно сделать. Прекращение лечения в условиях стационара для некоторых может обернуться осложнениями острых кожных и аутоиммунных заболеваний. Врачи даже не удосужились выписать или выдать необходимые для лечения лекарственные средства», — рассказал пациент.

Собеседник добавил, что некоторые пациенты были из сельской местности. Из-за неожиданной выписки им пришлось возвращаться домой на такси.

В департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос URA.RU сообщили, что из-за сложной эпидемической ситуации на базе Курганского кожно-венерологического диспансера открывается отделение ковидного госпиталя (Курганской областной клинической больницы). В связи с этим пациентов, находящихся на плановом лечении, перевели на дневной стационар. «Экстренных пациентов в диспансере не было. Запланированное лечение пациенты будут получать в полном объеме», — уточнили в ведомстве. Отметим, что во вторую волну COVID-19 в здании кожно-венерологического диспансера работало ковидное отделение.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам