«Ужасная идея»: в США высказались о вступлении Украины в НАТО

Включение Украины в состав НАТО было бы неправильным решением. Об этом заявил экс-член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц.
«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — написал политик в своих соцсетях. Так он прокомментировал недавнее интервью украинского лидера Владимира Зеленского Sky News.
Ранее президент Украины заявил, что готов отдать России неподконтрольные территории, если Киеву дадут возможность вступить в НАТО. По мнению Зеленского, такой исход позволит закончить острую фазу конфликта.
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