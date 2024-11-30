«Ужасная идея»: в США высказались о вступлении Украины в НАТО

Гетц: было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Накануне Зеленский вновь заявил о желании Украины вступить в НАТО
Накануне Зеленский вновь заявил о желании Украины вступить в НАТО Фото:

Включение Украины в состав НАТО было бы неправильным решением. Об этом заявил экс-член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц.

«Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — написал политик в своих соцсетях. Так он прокомментировал недавнее интервью украинского лидера Владимира Зеленского Sky News.

Ранее президент Украины заявил, что готов отдать России неподконтрольные территории, если Киеву дадут возможность вступить в НАТО. По мнению Зеленского, такой исход позволит закончить острую фазу конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Включение Украины в состав НАТО было бы неправильным решением. Об этом заявил экс-член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц. «Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО», — написал политик в своих соцсетях. Так он прокомментировал недавнее интервью украинского лидера Владимира Зеленского Sky News. Ранее президент Украины заявил, что готов отдать России неподконтрольные территории, если Киеву дадут возможность вступить в НАТО. По мнению Зеленского, такой исход позволит закончить острую фазу конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...