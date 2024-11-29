29 ноября 2024

Зеленский попросил мировых лидеров не говорить с Путиным ради популярности

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Президент Украины попросил лидеров стран не общаться с Владимиром Путиным Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров воздержаться от общения с российским президентом Владимиром Путиным. Он выразил опасение, что такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Об этом политик заявил в интервью британскому каналу Sky News.

«Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — заявил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что такие контакты некоторые руководители государств готовы использовать исключительно для повышения собственной известности, а не разрешения создавшейся ситуации.

Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский впервые согласился отдать территории РФ. При этом он назвал одно условие — членство Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров воздержаться от общения с российским президентом Владимиром Путиным. Он выразил опасение, что такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Об этом политик заявил в интервью британскому каналу Sky News. «Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — заявил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что такие контакты некоторые руководители государств готовы использовать исключительно для повышения собственной известности, а не разрешения создавшейся ситуации. Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский впервые согласился отдать территории РФ. При этом он назвал одно условие — членство Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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