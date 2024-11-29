Зеленский попросил мировых лидеров не говорить с Путиным ради популярности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров воздержаться от общения с российским президентом Владимиром Путиным. Он выразил опасение, что такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Об этом политик заявил в интервью британскому каналу Sky News.
«Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — заявил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что такие контакты некоторые руководители государств готовы использовать исключительно для повышения собственной известности, а не разрешения создавшейся ситуации.
Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский впервые согласился отдать территории РФ. При этом он назвал одно условие — членство Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории.
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