Зеленский попросил мировых лидеров не говорить с Путиным ради популярности

30 ноября 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Президент Украины попросил лидеров стран не общаться с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров воздержаться от общения с российским президентом Владимиром Путиным. Он выразил опасение, что такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Об этом политик заявил в интервью британскому каналу Sky News. «Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — заявил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что такие контакты некоторые руководители государств готовы использовать исключительно для повышения собственной известности, а не разрешения создавшейся ситуации. Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский впервые согласился отдать территории РФ. При этом он назвал одно условие — членство Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров воздержаться от общения с российским президентом Владимиром Путиным. Он выразил опасение, что такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Об этом политик заявил в интервью британскому каналу Sky News. «Не открывайте ящик Пандоры, потому что если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы он был занесен в газеты. И скажут, что они могут справиться с этим с помощью Путина», — заявил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что такие контакты некоторые руководители государств готовы использовать исключительно для повышения собственной известности, а не разрешения создавшейся ситуации. Как сообщало URA.RU ранее, Зеленский впервые согласился отдать территории РФ. При этом он назвал одно условие — членство Украины в НАТО, исключая неподконтрольные Киеву территории.