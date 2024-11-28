28 ноября 2024

Молдавия отказалась выплачивать долг перед «Газпромом» в 707 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Молдавия отказывается платить «Газпрому»
Молдавия отказывается платить «Газпрому» Фото:

Молдавия не признает задолженность перед российским энергетическим холдингом «Газпром» в размере 709 млн долларов и не намерена её выплачивать. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

«„Газпром“ пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность»,— заявил Речан в интервью Moldova 1, слова цитирует ТАСС.

Молдавское правительство настаивало на проведении международного аудита долга «Молдовагаз», обещая представить результаты к маю 2022 года. В сентябре 2023 года Кишинев предложил выплатить «Газпрому» 8,6 млн долларов и списать остаток долга.

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Молдавия не признает задолженность перед российским энергетическим холдингом «Газпром» в размере 709 млн долларов и не намерена её выплачивать. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан. «„Газпром“ пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность»,— заявил Речан в интервью Moldova 1, слова цитирует ТАСС. Молдавское правительство настаивало на проведении международного аудита долга «Молдовагаз», обещая представить результаты к маю 2022 года. В сентябре 2023 года Кишинев предложил выплатить «Газпрому» 8,6 млн долларов и списать остаток долга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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