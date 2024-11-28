Молдавия отказалась выплачивать долг перед «Газпромом» в 707 млн долларов

Молдавия не признает задолженность перед российским энергетическим холдингом «Газпром» в размере 709 млн долларов и не намерена её выплачивать. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.
«„Газпром“ пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность»,— заявил Речан в интервью Moldova 1, слова цитирует ТАСС.
Молдавское правительство настаивало на проведении международного аудита долга «Молдовагаз», обещая представить результаты к маю 2022 года. В сентябре 2023 года Кишинев предложил выплатить «Газпрому» 8,6 млн долларов и списать остаток долга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.