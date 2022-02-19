Синоптик предупредил курганцев о необычной весне

В марте начнет теплеть раньше, чем обычно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Метеорологическая весна в Кургане, по предварительному прогнозу, наступит на неделю раньше обычного. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В начале марта теплая погода сохранится. Предварительные прогнозы указывают, что март в Кургане будет теплым и снежным. Начало метеорологической весны выпадет на 24—26 марта. Это на неделю раньше обычного», — сообщил Винштейн в группе проекта «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

Также, по его данным, с 21 по 28 февраля в Кургане температура воздуха превысит норму на 6-8 градусов. Винштейн отметил, что до 25 февраля с высокой вероятностью днем будет оттепель. Помимо этого, 21, 22, 24 и 25 февраля в городе ожидаются осадки. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС был указан прогноз погоды только на 21 февраля. В этот день в регионе ожидаются снег и потепление до -1 градуса.