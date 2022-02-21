Дина Ширяева из Тюмени обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину и попросила его разобраться с уголовным делом, которое на тюменку завели после того, как на нее же совершили покушение. Женщина назвала человека, который мог быть причастен к произошедшему, после чего стала обвиняемой по статье о ложном доносе.
«В августе 2018 года с торгов, без моего ведома, реализовали мое единственное жилье. Было заведено уголовное дело о мошенничестве. Но его прекратили за неимением состава преступления. А в сентябре 2020 года на меня совершили покушение, после чего обвиняемой стала уже я. Пожалуйста, помогите, я не знаю, что мне делать», — рассказала в своем обращении к главе СК РФ Дина Ширяева, видео с речью которой опубликовало издание «Наш город».
По словам женщины, неизвестный мужчина напал на нее в подъезде, ранил ножом. Во время расследования тюменка назвала имя того, кто мог быть причастен к преступлению: это человек, который купил ее жилье на торгах.
«Вызывали моего мужа. Предлагали ему повлиять на меня. А уголовное дело закрыли через год, и в этот же день завели новое, где я стала обвиняемой по статье «Заведомо ложный донос», — рассказала Дина Ширяева.
Женщину обвиняют в клевете в отношении покупателя ее квартиры. Тюменка также заявила о давлении на нее со стороны следователей, и попросила Александра Бастрыкина вмешаться в процесс. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. Ответ ожидается.
Дина Ширяева из Тюмени обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину и попросила его разобраться с уголовным делом, которое на тюменку завели после того, как на нее же совершили покушение. Женщина назвала человека, который мог быть причастен к произошедшему, после чего стала обвиняемой по статье о ложном доносе. «В августе 2018 года с торгов, без моего ведома, реализовали мое единственное жилье. Было заведено уголовное дело о мошенничестве. Но его прекратили за неимением состава преступления. А в сентябре 2020 года на меня совершили покушение, после чего обвиняемой стала уже я. Пожалуйста, помогите, я не знаю, что мне делать», — рассказала в своем обращении к главе СК РФ Дина Ширяева, видео с речью которой опубликовало издание «Наш город». По словам женщины, неизвестный мужчина напал на нее в подъезде, ранил ножом. Во время расследования тюменка назвала имя того, кто мог быть причастен к преступлению: это человек, который купил ее жилье на торгах. «Вызывали моего мужа. Предлагали ему повлиять на меня. А уголовное дело закрыли через год, и в этот же день завели новое, где я стала обвиняемой по статье «Заведомо ложный донос», — рассказала Дина Ширяева. Женщину обвиняют в клевете в отношении покупателя ее квартиры. Тюменка также заявила о давлении на нее со стороны следователей, и попросила Александра Бастрыкина вмешаться в процесс. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что семья Ширяевых потеряла квартиру из-за долгов по ипотеке. По факту возможного мошенничества в ходе торгов было возбуждено уголовное дело, а тюменцы просили помочь им президента России Владимира Путина.