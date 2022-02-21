Неизвестный мужчина напал на тюменку с ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дина Ширяева из Тюмени обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину и попросила его разобраться с уголовным делом, которое на тюменку завели после того, как на нее же совершили покушение. Женщина назвала человека, который мог быть причастен к произошедшему, после чего стала обвиняемой по статье о ложном доносе.

«В августе 2018 года с торгов, без моего ведома, реализовали мое единственное жилье. Было заведено уголовное дело о мошенничестве. Но его прекратили за неимением состава преступления. А в сентябре 2020 года на меня совершили покушение, после чего обвиняемой стала уже я. Пожалуйста, помогите, я не знаю, что мне делать», — рассказала в своем обращении к главе СК РФ Дина Ширяева, видео с речью которой опубликовало издание «Наш город».

По словам женщины, неизвестный мужчина напал на нее в подъезде, ранил ножом. Во время расследования тюменка назвала имя того, кто мог быть причастен к преступлению: это человек, который купил ее жилье на торгах.

«Вызывали моего мужа. Предлагали ему повлиять на меня. А уголовное дело закрыли через год, и в этот же день завели новое, где я стала обвиняемой по статье «Заведомо ложный донос», — рассказала Дина Ширяева.

Женщину обвиняют в клевете в отношении покупателя ее квартиры. Тюменка также заявила о давлении на нее со стороны следователей, и попросила Александра Бастрыкина вмешаться в процесс. URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что семья Ширяевых потеряла квартиру из-за долгов по ипотеке. По факту возможного мошенничества в ходе торгов было возбуждено уголовное дело, а тюменцы просили помочь им президента России Владимира Путина.

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