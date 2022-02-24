В ЯНАО сокращают штат правительственной организации

Согласно документу, переход сотрудников в другие организации произойдет 1 мая 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Государственное казенное учреждение «Недра Ямала» сократят на 35 сотрудников. Их переведут в другие правительственные структуры. Соответствующий проект документа опубликован на сайте властей округа и ждет подписания губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховы.

«Уменьшить предельную штатную численность на 35 штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 70 штатных единиц. Увеличить предельную штатную численность государственного учреждения „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа“ на 31 штатную единицу», — говорится в документе.

Еще четыре человека перейдут работать в другое казенное учреждение — службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов. «Сокращений или увольнений не будет», — пояснили в пресс-службе ямальского губернатора.