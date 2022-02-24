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В ЯНАО сокращают штат правительственной организации

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Заседание городской думы. Курган, чиновники, городская дума, документы, заседание глав, Принятие закона
Согласно документу, переход сотрудников в другие организации произойдет 1 мая 2022 года Фото:

Государственное казенное учреждение «Недра Ямала» сократят на 35 сотрудников. Их переведут в другие правительственные структуры. Соответствующий проект документа опубликован на сайте властей округа и ждет подписания губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховы.

«Уменьшить предельную штатную численность на 35 штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 70 штатных единиц. Увеличить предельную штатную численность государственного учреждения „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа“ на 31 штатную единицу», — говорится в документе.

Еще четыре человека перейдут работать в другое казенное учреждение — службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов. «Сокращений или увольнений не будет», — пояснили в пресс-службе ямальского губернатора.

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Государственное казенное учреждение «Недра Ямала» сократят на 35 сотрудников. Их переведут в другие правительственные структуры. Соответствующий проект документа опубликован на сайте властей округа и ждет подписания губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховы. «Уменьшить предельную штатную численность на 35 штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 70 штатных единиц. Увеличить предельную штатную численность государственного учреждения „Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа“ на 31 штатную единицу», — говорится в документе. Еще четыре человека перейдут работать в другое казенное учреждение — службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов. «Сокращений или увольнений не будет», — пояснили в пресс-службе ямальского губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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