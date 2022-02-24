24 февраля 2022
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22 февраля 2022

Жители ЯНАО запустили акцию с призывом помочь беженцам из Украины

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Беженцы с Украины на ЖД вокзале. Екатеринбург, украина, беженцы
Жители Нового Уренгоя готовы принять у себя дома беженцев из Украины Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Жительница Нового Уренгоя проявила инициативу приютить беженцев из Украины и запустила в своем аккаунте в Instagram челлендж с хештегом #нурвделе. Светлана Федорович готова помочь семье, которая оказалась в трудной ситуации из-за боевых действий на Украине, рассказала девушка корреспонденту URA.RU.

«Друзья, у меня нет денег, и я не знаю, чем могла бы быть полезна. Но могу сказать уверенно, что смогу принять и накормить небольшую семью. У меня есть спальное место и тарелка супа», — написала она в Instagram.

В беседе с корреспондентом девушка добавила, что на ее историю откликнулось много людей, которые готовы поступить также. Кроме того, Федорович попросила друзей и неравнодушных горожан сделать репост и не оставаться равнодушными к сложившейся ситуации.

«Я хочу быть чем-то полезна в такие моменты. Хочу, чтобы люди гладя на меня, поступали также. Мы не можем изменить ситуацию, но должны быть милосердны и помогать друг другу», — подчеркнула девушка.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске молодой человек вышел на одиночный пикет против военной операции России на Украине. По словам юноши, сам он родом из Донбасса, а его родственники живут на Украине.

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Жительница Нового Уренгоя проявила инициативу приютить беженцев из Украины и запустила в своем аккаунте в Instagram челлендж с хештегом #нурвделе. Светлана Федорович готова помочь семье, которая оказалась в трудной ситуации из-за боевых действий на Украине, рассказала девушка корреспонденту URA.RU. «Друзья, у меня нет денег, и я не знаю, чем могла бы быть полезна. Но могу сказать уверенно, что смогу принять и накормить небольшую семью. У меня есть спальное место и тарелка супа», — написала она в Instagram. В беседе с корреспондентом девушка добавила, что на ее историю откликнулось много людей, которые готовы поступить также. Кроме того, Федорович попросила друзей и неравнодушных горожан сделать репост и не оставаться равнодушными к сложившейся ситуации. «Я хочу быть чем-то полезна в такие моменты. Хочу, чтобы люди гладя на меня, поступали также. Мы не можем изменить ситуацию, но должны быть милосердны и помогать друг другу», — подчеркнула девушка. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске молодой человек вышел на одиночный пикет против военной операции России на Украине. По словам юноши, сам он родом из Донбасса, а его родственники живут на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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