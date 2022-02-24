Жители ЯНАО запустили акцию с призывом помочь беженцам из Украины

Жительница Нового Уренгоя проявила инициативу приютить беженцев из Украины и запустила в своем аккаунте в Instagram челлендж с хештегом #нурвделе. Светлана Федорович готова помочь семье, которая оказалась в трудной ситуации из-за боевых действий на Украине, рассказала девушка корреспонденту URA.RU.
«Друзья, у меня нет денег, и я не знаю, чем могла бы быть полезна. Но могу сказать уверенно, что смогу принять и накормить небольшую семью. У меня есть спальное место и тарелка супа», — написала она в Instagram.
В беседе с корреспондентом девушка добавила, что на ее историю откликнулось много людей, которые готовы поступить также. Кроме того, Федорович попросила друзей и неравнодушных горожан сделать репост и не оставаться равнодушными к сложившейся ситуации.
«Я хочу быть чем-то полезна в такие моменты. Хочу, чтобы люди гладя на меня, поступали также. Мы не можем изменить ситуацию, но должны быть милосердны и помогать друг другу», — подчеркнула девушка.
Жительница Нового Уренгоя проявила инициативу приютить беженцев из Украины и запустила в своем аккаунте в Instagram челлендж с хештегом #нурвделе. Светлана Федорович готова помочь семье, которая оказалась в трудной ситуации из-за боевых действий на Украине, рассказала девушка корреспонденту URA.RU. «Друзья, у меня нет денег, и я не знаю, чем могла бы быть полезна. Но могу сказать уверенно, что смогу принять и накормить небольшую семью. У меня есть спальное место и тарелка супа», — написала она в Instagram. В беседе с корреспондентом девушка добавила, что на ее историю откликнулось много людей, которые готовы поступить также. Кроме того, Федорович попросила друзей и неравнодушных горожан сделать репост и не оставаться равнодушными к сложившейся ситуации. «Я хочу быть чем-то полезна в такие моменты. Хочу, чтобы люди гладя на меня, поступали также. Мы не можем изменить ситуацию, но должны быть милосердны и помогать друг другу», — подчеркнула девушка. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске молодой человек вышел на одиночный пикет против военной операции России на Украине. По словам юноши, сам он родом из Донбасса, а его родственники живут на Украине.