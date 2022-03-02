Тюменец до смерти забил приятеля электрогитарой

Житель Тобольска забил приятеля электрогитарой во время пьяной ссоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Тобольска будут судить за то, что он до смерти забил приятеля электрогитарой. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Он обвиняется по ч.4 ст. 114 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Трагедия произошла около полуночи 15 января в доме на ул. Доронина. Как стало известно из материалов дела, 37-летний пострадавший распивал алкогольные напитки со своими товарищами. С ранее судимым мужчиной он на протяжении всего вечера конфликтовал, а ночью ссора переросла в драку. Обвиняемый схватил стоявшую возле дивана электрогитару и начал наносить ей оппоненту удары, преимущественно по голове», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Там уточнили, что потерпевший был доставлен в больницу. От полученных травм мужчина впал в кому, а позднее скончался. В ходе следствия обвиняемый признал вину. Уголовное дело передано для рассмотрения в Тобольский городской суд.