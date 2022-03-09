В тюменском УФАС открыли «горячую линию» по ценам на продукты

Торговые сети смогут пожаловаться в УФАС на рост стоимости продуктов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В тюменском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области открыли «горячую линию» для торговых сетей и поставщиков продуктов питания. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. Там же в УФАС возобновят ежедневные рейды по мониторингу цен на социально значимые продукты питания.

«Во избежание необоснованного роста цен на социально значимые продукты тюменское УФАС России просит торговые сети и поставщиков продуктов питания незамедлительно сообщать на „горячую линию“ о фактах и причинах повышения контрагентами цен на те или иные продукты. Подать обращение можно заполнив соответствующую форму на сайте тюменского УФАС, направив письмо на электронный почтовый адрес to72@fas.gov.ru, либо на телефонную „горячую линию“ по номеру 8(3452) 50-31-81», — уточнили в региональном управлении ФАС по Тюменской области.

Там добавили, что антимонопольная служба возобновит ежедневные рейды в торговые сети. Предметом мониторинга станут цены на социально значимые продукты питания.

Ранее URA.RU писало о том, что крупные торговые сети, работающие на территории Тюменской области, ограничили продажу социально значимых продуктов. В этот список попали крупы, сахар и ряд других продовольственных товаров. Теперь их можно приобретать только в определенном количестве.

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