У тюменцев забрали внучку, которую они воспитывали 10 лет

Мать отдала ребенка дедушке с бабушкой, однако через 10 лет решила забрать девочку обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супружеская пара из Тюменской области подала в суд на свою собственную дочь, за то, что она забрала у них внучку, которую пенсионеры воспитывали на протяжении 10 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Марина П. является матерью 13-летнего ребенка. Когда девочке была два года мать привезла ее на постоянное проживание бабушке с дедушкой, где девочка жила до августа 2021 года. На протяжении 10 лет родители женщины полностью занималась воспитанием внучки и ее содержанием. В конце лета 2021 года Марина П. приехала к ним вместе с органами опеки и забрала ребенка», — рассказали

В суде бабушка девочки заявила, что ребенку причинили психологическую травму. Якобы дочь бьет внучку и ее сестер, и ребенок не хочет жить с матерью, ее сожителем и еще тремя детьми. А за те 10 лет, пока девочка жила с бабушкой и дедушкой, мать редко навещала ее.

Мама подростка обвинения отрицала. По ее словам, отдать дочь своим родителям ей пришлось из-за проблем с жильем (которые сейчас решены). Но она постоянно приезжала в деревню, где жила девочка, общалась с ней, снабжала деньгами и вещами.

«Был проведен акт обследования квартиры матери ребенка. Жилье в хорошем состоянии, у девочки имеется своя комната, необходимая одежда, созданы все условия для проживания. Доказательств о том, что мать поднимает руку на детей, представлено не было. В иске приняли решение отказать», — сообщили в пресс-службе судебной системы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам