В «Пятерочке» у тюменцев отказываются принимать подарочные карты

В сети «Пятерочка» отказываются принимать предоплаченные подарочные карты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На кассах сети «Пятерочка» у тюменцев отказываются принимать подарочные карты магазина. Об этом URA.RU рассказали жители города. Чтобы вернуть уплаченные деньги клиентов отправляют самостоятельно решать вопрос с банком.

«На 8 Марта начальство вручило коллективу подарочные карты „Пятерочки“, номиналом в 3000 рублей. Решила воспользоваться подарком, пришла в магазин, набрала товаров. А на кассе меня развернули. Сказали, что карту не примут. Возвращать деньги с нее тоже отказались», — рассказала URA.RU жительница Тюмени.

С подобной проблемой столкнулись и другие наши читатели. По словам тюменцев, кассиры объясняют проблемы тем, что из-за санкций платежная система Visa перестала работать.

URA.RU направило запрос в пресс-службу компании X5 Retail Group. Агентство также обратилось на горячую линию сети «Пятерочка», ответа на вопрос журналисту пришлось ждать 20 минут.

«Сейчас мы ведем технические работы, из-за чего при использовании подарочных карт могут наблюдаться технические проблемы. Сроки их решения пока неизвестны. Чтобы обналичить средства с подарочной карты советуем клиентам обратиться в банк, который ее обслуживает, и написать там заявление. Мы всего лишь партнер», — пояснил журналисту оператор.

Ранее URA.RU писало, что держатели бонусных карт «Пятерочки» также столкнулись с проблемами. Баллы с них не списываются, и, временами, не начисляются.

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