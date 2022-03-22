В «Пятерочках» Екатеринбурга перестали работать бонусные карты

Посетители «Пятерочки» пожаловались на сбои в системе лояльности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

У посетителей магазинов торговой сети «Пятерочка» перестали работать «Выручай-карты», на которых накапливались бонусные баллы с покупок. Об этом сообщили посетители магазинов.

«У покупателей перестали работать бонусные карты. У кого-то не получается списать баллы, у других они не начисляются», — передает портал Е1.ru со ссылкой на очевидцев. Они отметили, что такая ситуация наблюдается в разных филиалах Екатеринбурга.

В пресс-службе компании X5 Group, которая владеет «Пятерочкой» и несколькими другими торговыми сетями, сообщили, что сбои в работе карты связаны с изменением системы их работы. После модернизации программа лояльности будет лучше сохранять данные пользователей и работать стабильнее.

Ранее в магазинах Свердловской области резко выросли цены на некоторые товары. Это связывают с действиями паникеров, которые скупают продукты, боясь дефицита. Это началось после введения антироссийских санкций Запада в ответ на начало спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля — после того, как ВСУ усилили обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, которые длятся восемь лет. Власти РФ подчеркивали, что спецоперация является вынужденной мерой и призвана провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам