22 марта 2022

Жители ЯНАО неделями не могут дозвониться до приставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, фссп, судебный пристав, пристав
Салехардцы не могут дозвониться судебным приставам Фото:

В Салехарде судебные приставы не отвечают на звонки местных жителей. Многие не могут дозвониться неделями. О проблеме горожане сообщили в социальной сети.

«Здравствуйте, что у нас случилось с ФССП? Почему они на телефон не отвечают уже неделю как пытаюсь дозвониться», — написал анонимный пользователь во «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде».

Некоторые отметили, что не могут связаться с приставами гораздо дольше. «Неделю? Я уже два месяца никак не могу к ним ни попасть, ни записаться, ни дозвониться», — прокомментировал пользователь, зарегистрированный под именем Игрок Нано. Проблему подтвердил и еще один житель Салехарда Сергей Демин.

Однако не все горожане были так категоричны. Некоторые отмечали, что можно прийти в службу судебных приставов самим. «Сегодня дважды у них был», — написал Аркадий Иванов.

Получить оперативный комментарий в ФССП не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. Ранее жители ЯНАО уже жаловались на работу этой службы. По мнению ямальцев, приставы блокировали счета за высказывания недовольства об их работе в соцсетях.

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В Салехарде судебные приставы не отвечают на звонки местных жителей. Многие не могут дозвониться неделями. О проблеме горожане сообщили в социальной сети. «Здравствуйте, что у нас случилось с ФССП? Почему они на телефон не отвечают уже неделю как пытаюсь дозвониться», — написал анонимный пользователь во «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде». Некоторые отметили, что не могут связаться с приставами гораздо дольше. «Неделю? Я уже два месяца никак не могу к ним ни попасть, ни записаться, ни дозвониться», — прокомментировал пользователь, зарегистрированный под именем Игрок Нано. Проблему подтвердил и еще один житель Салехарда Сергей Демин. Однако не все горожане были так категоричны. Некоторые отмечали, что можно прийти в службу судебных приставов самим. «Сегодня дважды у них был», — написал Аркадий Иванов. Получить оперативный комментарий в ФССП не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. Ранее жители ЯНАО уже жаловались на работу этой службы. По мнению ямальцев, приставы блокировали счета за высказывания недовольства об их работе в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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