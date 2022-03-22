Жители ЯНАО неделями не могут дозвониться до приставов

Салехардцы не могут дозвониться судебным приставам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Салехарде судебные приставы не отвечают на звонки местных жителей. Многие не могут дозвониться неделями. О проблеме горожане сообщили в социальной сети.

«Здравствуйте, что у нас случилось с ФССП? Почему они на телефон не отвечают уже неделю как пытаюсь дозвониться», — написал анонимный пользователь во «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде».

Некоторые отметили, что не могут связаться с приставами гораздо дольше. «Неделю? Я уже два месяца никак не могу к ним ни попасть, ни записаться, ни дозвониться», — прокомментировал пользователь, зарегистрированный под именем Игрок Нано. Проблему подтвердил и еще один житель Салехарда Сергей Демин.

Однако не все горожане были так категоричны. Некоторые отмечали, что можно прийти в службу судебных приставов самим. «Сегодня дважды у них был», — написал Аркадий Иванов.

Получить оперативный комментарий в ФССП не удалось. На звонки корреспондента там никто не ответил. Ранее жители ЯНАО уже жаловались на работу этой службы. По мнению ямальцев, приставы блокировали счета за высказывания недовольства об их работе в соцсетях.