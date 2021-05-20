Приставы ЯНАО массово блокируют счета граждан за критику

Счета участников вайбер-чата, в котором обсуждали приставов, заблокировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО своеобразно отреагировали на критику работы ведомства в социальных сетях и местных чатах. Как сообщают читатели URA.RU, по странному совпадению счета и карты участников обсуждения начали блокировать за долги, о которых сами ямальцы ранее не знали.

«Вчера пообщались в группе… Утром на меня аресты наложили приставы! Это так работаем, через группы Вайбера вычисляем тех, кто не доволен работой нашего ФССП», «На госуслугах ничего не было, штраф вылез сегодня, в приложении Сбербанк, и они арестовали социальную карту», — такие сообщения стали появляться в вайбер-чатах Пуровского района. По словам ямальцев, накануне в чате они выражали свое недовольство работой судебных приставов за частые ошибки в списании долгов и проволочки с разблокировкой счетов.

При этом люди жалуются: если происхождение задолженности непонятно, связаться с приставами тоже якобы нереально. По указанным телефонам отдела не дозвониться, посещать же отдел в рабочие часы люди не могут, так как сами тоже работают. «Такое ощущение, что, кто состоит в этой группе, у всех арестовали! — недоумевают пользователи. — Трубку не берут, а по вайберу, смотрю, работают как профи».

Тем, кто все-таки смог попасть на прием, приставы объясняют ситуацию высокой загруженностью сотрудников, рассказывают читатели URA.RU. Проблема якобы характерна для отделов ФССП и в других муниципалитетах ЯНАО.

Связаться по телефону с пресс-службой УФССП не удалось. На вопросы, отправленные на электронный адрес представителей территориального органа ведомства, на момент публикации ответ не поступил.