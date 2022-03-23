Глава депздрава раскрыла, на сколько хватит лекарств в Тюмени

В Тюменской области обеспечен запас всех лекарств на 4 месяца вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области обеспечен запас всех лекарств на 4 месяца вперед. Об этом 24 марта заявила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалась онлайн.

«Мы периодически проводим закупки, они не прекращаются. Все лекарства обеспечены на 4 месяца вперед, 80% препаратов — на 6 месяцев», — рассказала глава ведомства. По словам Логиновой, депздрав постоянно ведет мониторинг наличия лекарств в регионе.

Ранее замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских призвала земляков не закупаться лекарствами впрок. По ее словам, 80% жизненно важных препаратов производятся на территории России.