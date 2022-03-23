23 марта 2022

Глава депздрава раскрыла, на сколько хватит лекарств в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области обеспечен запас всех лекарств на 4 месяца вперед Фото:

В Тюменской области обеспечен запас всех лекарств на 4 месяца вперед. Об этом 24 марта заявила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалась онлайн.

«Мы периодически проводим закупки, они не прекращаются. Все лекарства обеспечены на 4 месяца вперед, 80% препаратов — на 6 месяцев», — рассказала глава ведомства. По словам Логиновой, депздрав постоянно ведет мониторинг наличия лекарств в регионе.

Ранее замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских призвала земляков не закупаться лекарствами впрок. По ее словам, 80% жизненно важных препаратов производятся на территории России.

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В Тюменской области обеспечен запас всех лекарств на 4 месяца вперед. Об этом 24 марта заявила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалась онлайн. «Мы периодически проводим закупки, они не прекращаются. Все лекарства обеспечены на 4 месяца вперед, 80% препаратов — на 6 месяцев», — рассказала глава ведомства. По словам Логиновой, депздрав постоянно ведет мониторинг наличия лекарств в регионе. Ранее замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских призвала земляков не закупаться лекарствами впрок. По ее словам, 80% жизненно важных препаратов производятся на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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