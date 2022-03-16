16 марта 2022

Замгубернатора раскрыла, на сколько Тюмени хватит важных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе сформирован запас жизненно важных препаратов Фото:

В Тюменской области нет проблем с наличием жизненно важных лекарств. Об этом во время онлайн-обращения сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских. По словам чиновницы, в регионе сформирован запас необходимых препаратов.

«Проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в регионе нет. Сформирован резерв препаратов на срок от трех до шести месяцев, в зависимости от срока годности и назначения препарата», — приводит слова Кузнечевских инфоцентр правительства области.

Замгубернатора добавила, что более 80% лекарственных препаратов изготавливаются на российских заводах. «Запасаться впрок нет необходимости», — заверила она.

Ранее URA.RU писало, что в соседнем Екатеринбурге сложно купить препарат, предназначенный для устранения симптомов гормонального дисбаланса. При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России сформированы большие запасы лекарств, из-за чего ситуация с медикаментами остается стабильной.

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В Тюменской области нет проблем с наличием жизненно важных лекарств. Об этом во время онлайн-обращения сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских. По словам чиновницы, в регионе сформирован запас необходимых препаратов. «Проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в регионе нет. Сформирован резерв препаратов на срок от трех до шести месяцев, в зависимости от срока годности и назначения препарата», — приводит слова Кузнечевских инфоцентр правительства области. Замгубернатора добавила, что более 80% лекарственных препаратов изготавливаются на российских заводах. «Запасаться впрок нет необходимости», — заверила она. Ранее URA.RU писало, что в соседнем Екатеринбурге сложно купить препарат, предназначенный для устранения симптомов гормонального дисбаланса. При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России сформированы большие запасы лекарств, из-за чего ситуация с медикаментами остается стабильной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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