Замгубернатора раскрыла, на сколько Тюмени хватит важных лекарств

В регионе сформирован запас жизненно важных препаратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области нет проблем с наличием жизненно важных лекарств. Об этом во время онлайн-обращения сообщила замгубернатора Ольга Кузнечевских. По словам чиновницы, в регионе сформирован запас необходимых препаратов.

«Проблем с наличием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в регионе нет. Сформирован резерв препаратов на срок от трех до шести месяцев, в зависимости от срока годности и назначения препарата», — приводит слова Кузнечевских инфоцентр правительства области.

Замгубернатора добавила, что более 80% лекарственных препаратов изготавливаются на российских заводах. «Запасаться впрок нет необходимости», — заверила она.

Ранее URA.RU писало, что в соседнем Екатеринбурге сложно купить препарат, предназначенный для устранения симптомов гормонального дисбаланса. При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России сформированы большие запасы лекарств, из-за чего ситуация с медикаментами остается стабильной.