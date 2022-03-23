Роспотребнадзор готов судиться с застройщиком за деньги тюменцев

24 марта 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Компания «МФ Строй» взяла с тюменцев деньги на строительство частных домов и закрылась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Роспотребнадзор готов подать групповой иск к ООО «МФ Строй» по неисполнению принятых обязательств по строительству жилых домов для более чем 20 заказчиков из Тюмени. Информация об этом указана на официальном сайте регионального управления ведомства. Как ранее указывало URA.RU, тюменцы, заказавшие строительство частных домов в вышеуказанной компании, лишились своих денег, а бывший гендиректор организации подался в бега. «В адрес управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступают обращения потребителей о нарушении их прав, связанных с неисполнением ООО „МФ Строй“ принятых обязательств по строительству жилых домов. Ввиду неоднократности, массовости нарушений, управление информирует потребителей, которым не возвращены денежные средства в установленный соответствующим требованием срок, о готовности обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц», — сообщает официальный сайт управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Там отметили, что условием подачи коллективного иска является численность пострадавших граждан — более 20 человек, а также наличие материальных требований и доказательств взаимодействия пострадавших тюменцев с «МФ Строй». Заявления от тюменцев на этот счет в Роспотребнадзоре принимают до 15 апреля 2022 года. Как ранее указывало URA.RU, тюменская компания «МФ Строй» отказалась исполнять обязательства по строительству домов перед своими клиентами. В результате этого более 20 человек лишились своих денег и не дождались обещанного жилья. Ущерб от действий организации оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Роспотребнадзор готов подать групповой иск к ООО «МФ Строй» по неисполнению принятых обязательств по строительству жилых домов для более чем 20 заказчиков из Тюмени. Информация об этом указана на официальном сайте регионального управления ведомства. Как ранее указывало URA.RU, тюменцы, заказавшие строительство частных домов в вышеуказанной компании, лишились своих денег, а бывший гендиректор организации подался в бега. «В адрес управления Роспотребнадзора по Тюменской области поступают обращения потребителей о нарушении их прав, связанных с неисполнением ООО „МФ Строй“ принятых обязательств по строительству жилых домов. Ввиду неоднократности, массовости нарушений, управление информирует потребителей, которым не возвращены денежные средства в установленный соответствующим требованием срок, о готовности обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц», — сообщает официальный сайт управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Там отметили, что условием подачи коллективного иска является численность пострадавших граждан — более 20 человек, а также наличие материальных требований и доказательств взаимодействия пострадавших тюменцев с «МФ Строй». Заявления от тюменцев на этот счет в Роспотребнадзоре принимают до 15 апреля 2022 года. Как ранее указывало URA.RU, тюменская компания «МФ Строй» отказалась исполнять обязательства по строительству домов перед своими клиентами. В результате этого более 20 человек лишились своих денег и не дождались обещанного жилья. Ущерб от действий организации оценивается в несколько десятков миллионов рублей.