Тюменцы не могут расплатиться картами «Мир» через Apple Pay

Apple объявила о прекращении сотрудничества с российской платежной системой «Мир Фото: Jonas Leupe/unsplash

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

У жителей Тюмени перестала проходить оплата банковскими картами платежной системы «Мир» через приложение Apple Pay. Об этом горожане рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«У всех сегодня айфоны отказываются платить картами „Мир“? Села в автобус, как обычно телефон достаю, а нет. Пришлось карту доставать» — сообщила анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Эплпей давно уже отключили в стране», — отметила Альфия Мармеладова. «Понятия не имею, как это выборочно они блокируют. Я уже ниже писала, что две недели назад мне заблокировали карту «Мир» банка «Открытие» через Apple Pay, а карта «Сбербанка», тоже «Мир», работает везде. Все карты добавлены еще с прошлого года», — рассказала Юлия Куртова. «Apple превращается в тыкву и начала убирать из Apple Pay ранее добавленные туда карты «МИР», — добавил Кирилл Мартемьянов.

Ранее в компании Apple заявили о прекращении поддержки карт платежной системы «Мир». Там сообщили, что загруженные в приложение карты будут отключены в ближайшее время.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. США и страны ЕС отрегаировали на это введением санкций, направленных на нанесение урона экономической, социальной и гуманитарной сферам РФ. К этим санкциям также присоединились крупнейшие зарубежные компании. В том числе, Apple.

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