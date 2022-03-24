В Тюменской области простились с погибшим на Украине солдатом

Шамиля Маскутова похоронили 25 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Похороны Шамиля Маскутова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, состоялись 25 марта в селе Супра Вагайского района (Тюменской области). Информация об этом появилась в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«25 марта в селе Супра Вагайского района состоялось прощание с нашим земляком, военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, Маскутовым Шамилем Бикмухаметовичем. На церемонии прощания присутствовали представители администрации Вагайского района, военный комиссар Тюменской области, представитель воинской части, в которой служил Шамиль, жители села», — такой пост появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

В администрации Вагайского района URA.RU подтвердили факт похорон военнослужащего. Заместитель главы Сергей Сидоренко отметил, что «действительно, сегодня выезжали на прощание». Агентство также направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.

Спецоперация РФ на Украине проходит с целью демилитаризации и денацификации страны. Она обусловлена необходимостью оказания поддержки мирным жителям Донбасса, которые последние восемь лет подвергаются геноциду. Со стороны РФ в спецоперации участвуют профессиональные военные, служащие по контракту.