24 марта 2022

В Тюменской области простились с погибшим на Украине солдатом

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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, снег, акция памяти, гвоздики, захоронение, цветы, похороны
Шамиля Маскутова похоронили 25 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Похороны Шамиля Маскутова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, состоялись 25 марта в селе Супра Вагайского района (Тюменской области). Информация об этом появилась в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

«25 марта в селе Супра Вагайского района состоялось прощание с нашим земляком, военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, Маскутовым Шамилем Бикмухаметовичем. На церемонии прощания присутствовали представители администрации Вагайского района, военный комиссар Тюменской области, представитель воинской части, в которой служил Шамиль, жители села», — такой пост появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте».

В администрации Вагайского района URA.RU подтвердили факт похорон военнослужащего. Заместитель главы Сергей Сидоренко отметил, что «действительно, сегодня выезжали на прощание». Агентство также направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.

Спецоперация РФ на Украине проходит с целью демилитаризации и денацификации страны. Она обусловлена необходимостью оказания поддержки мирным жителям Донбасса, которые последние восемь лет подвергаются геноциду. Со стороны РФ в спецоперации участвуют профессиональные военные, служащие по контракту.

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Похороны Шамиля Маскутова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, состоялись 25 марта в селе Супра Вагайского района (Тюменской области). Информация об этом появилась в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». «25 марта в селе Супра Вагайского района состоялось прощание с нашим земляком, военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, Маскутовым Шамилем Бикмухаметовичем. На церемонии прощания присутствовали представители администрации Вагайского района, военный комиссар Тюменской области, представитель воинской части, в которой служил Шамиль, жители села», — такой пост появился в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». В администрации Вагайского района URA.RU подтвердили факт похорон военнослужащего. Заместитель главы Сергей Сидоренко отметил, что «действительно, сегодня выезжали на прощание». Агентство также направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Спецоперация РФ на Украине проходит с целью демилитаризации и денацификации страны. Она обусловлена необходимостью оказания поддержки мирным жителям Донбасса, которые последние восемь лет подвергаются геноциду. Со стороны РФ в спецоперации участвуют профессиональные военные, служащие по контракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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