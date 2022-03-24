В Кургане составили рейтинг самых подорожавших продуктов

Капуста в магазинах Кургана подорожала за неделю почти на 10%. Цены на лук, помидоры и сахар росли быстрее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Самым подорожавшим по итогам прошлой недели продуктом стал сахар-песок, цена на который выросла на 14%. В тройку лидеров по росту стоимости также вошли свежие помидоры и лук, рост цен на них превысил 10% за неделю. Такие данные опубликованы Свердловскстатом.

«Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 18 марта. Сахар-песок. Средняя цена — 80,12 рубля за кг. Изменение средней цены к 11 марта — 114,03%», — указано в отчете ведомства.

Помидоры подорожали на 11,11% до 267,45 рубля за кг, репчатый лук — на 11,1% до 29,22 рубля за кг. Также значительно подорожали белокочанная капуста (на 9,5%), морковь (на 8,33%), рис (на 7,13%), черный чай (на 6,91%), овощные консервы для детского питания (на 5,19%), маргарин (на 5,01%).

Вместе с тем, цены на некоторые виды продовольственных товаров с 11 по 18 марта, наоборот, снижались. Так, свежие огурцы стали дешевле на 11,57%, водка — на 3%, сосиски и сардельки — на 1,1%, яйцо — на 0,97%, картофель — на 0,78%, мука пшеничная — на 0,23%. «Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен», — отмечают в Свердловскстате.

Ранее в региональном управлении ФАС сообщали URA.RU, что жители Курганской области в последнее время чаще всего жалуются из-за роста цен на сахар и капусту. В «Опоре России» заявляли, что предприниматели вынуждены повышать цены, так как стоимость продукции увеличивают поставщики. Рост цен в магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, связанных с начавшейся 24 февраля спецоперацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Также глава государства анонсировал меры поддержки для населения и бизнеса.

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