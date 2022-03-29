В курганском детсаду отказались исключить свинину из меню

В Катайске родители дошколят выступили против свинины в меню детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родителям дошколят из Катайска (Курганская область) отказали в просьбе исключить свинину из меню детского сада. Об этом URA.RU сообщила заведующая детским садом Наталья Ваулина.

«У нас организуется питание в соответствие с СанПин, который разрешает это мясо в меню. У нас буквально две недели назад была проверка: лабораторные испытания по калорийности и другие показатели, все хорошо. Нарушений нет», — сказала заведующая детским садом «Мечта» в городе Катайске Наталья Ваулина.

По словам заведующей, законодательство не предусматривает исключение из меню продукта по религиозным мотивам. «Если по медицинским показаниям нельзя продукт, мы пишем приказ и организуем отдельное меню только для таких детей. По желанию родителей нельзя, у нас государственный детсад и мы работает по законам», — подчеркнула она.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области уточнили, что приложения к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (действует с 2021 года) № 6-7 разрешают использовать в дошкольных образовательных учреждениях мясо (без указания его происхождения: свинина, баранина, говядина) 1 категории. В предыдущих СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» были указаны сорта мяса, в том числе разрешалась нежирная свинина.

Ранее URA.RU писало, что в Катайске жители поспорили в соцсетях из-за свинины в меню детсада. Родители дошколят, в том числе мусульмане, обратились к заведующей с просьбой исключить это мясо из питания детей. В качестве аргумента они привели ряд детских образовательных учреждений, где воспитанников кормят говядиной и курятиной. В результате в меню детсада перестали указывать из какого мяса продукты. Родители намерены жаловаться в другие инстанции.

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