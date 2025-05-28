28 мая 2025

В курганском селе фермер посеял 350 тысяч цветов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы сажает глава хозяйства
Цветы сажает глава хозяйства Фото:

В селе Камыши Курганской области местный фермер посеял в теплице 350 тысяч семян цветов для рассады. Об этом сообщает районная газета.

«В фермерском хозяйстве Басалаевых из села Камыши было высеяно 350 000 семян цветов и 100 000 семян овощей. В числе фаворитов остаются петунии, бархатцы, шафраны, виолы», — пишет газета «Куртамышская нива» во «ВКонтакте».

Уточняется, что фермер занимается высаживанием семян капусты и томатов. Его рассаду хорошо покупают жители области, отмечает издание. 

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В селе Камыши Курганской области местный фермер посеял в теплице 350 тысяч семян цветов для рассады. Об этом сообщает районная газета. «В фермерском хозяйстве Басалаевых из села Камыши было высеяно 350 000 семян цветов и 100 000 семян овощей. В числе фаворитов остаются петунии, бархатцы, шафраны, виолы», — пишет газета «Куртамышская нива» во «ВКонтакте». Уточняется, что фермер занимается высаживанием семян капусты и томатов. Его рассаду хорошо покупают жители области, отмечает издание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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