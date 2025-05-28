Цветы сажает глава хозяйства
В селе Камыши Курганской области местный фермер посеял в теплице 350 тысяч семян цветов для рассады. Об этом сообщает районная газета.
«В фермерском хозяйстве Басалаевых из села Камыши было высеяно 350 000 семян цветов и 100 000 семян овощей. В числе фаворитов остаются петунии, бархатцы, шафраны, виолы», — пишет газета «Куртамышская нива» во «ВКонтакте».
Уточняется, что фермер занимается высаживанием семян капусты и томатов. Его рассаду хорошо покупают жители области, отмечает издание.
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