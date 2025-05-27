27 мая 2025

Губернатор Курганской области Шумков поздравил пограничников с праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Шумков пожелал благополучия всем военнослужащим
Шумков пожелал благополучия всем военнослужащим Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 28 мая поздравил ветеранов, действующих военнослужащих и курсантов пограничных войск с профессиональным праздником — Днем пограничника. Обращение главы региона опубликовано в tg-канале «Курганская область официально».

«Дорогие земляки, ветераны и действующие военнослужащие пограничных войск, курсанты поздравляю вас с Днем пограничника. Нести службу по защите рубежей Отечества всегда было почетно. С учетом значимости этой миссии отбор в пограничные войска проводится особенно тщательно. А сами пограничники не раз доказали, что готовы пожертвовать ради безопасности страны и ее жителей самым дорогим — своими жизнями», — отметил Шумков.

Глава региона отдельно выразил гордость выпускниками Курганского пограничного института ФСБ России, которые проходят серьезную подготовку и демонстрируют высокий уровень профессионализма. Шумков пожелал здоровья, семейного благополучия и спокойной службы всем военнослужащим и ветеранам пограничных войск.

Ранее Вадим Шумков неоднократно поздравлял представителей различных экстренных служб региона с профессиональными праздниками, отмечая их вклад в обеспечение безопасности жителей. В частности, губернатор выражал признательность работникам пожарной охраны и скорой медицинской помощи, подчеркивая их профессионализм и самоотверженность при выполнении служебного долга.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков 28 мая поздравил ветеранов, действующих военнослужащих и курсантов пограничных войск с профессиональным праздником — Днем пограничника. Обращение главы региона опубликовано в tg-канале «Курганская область официально». «Дорогие земляки, ветераны и действующие военнослужащие пограничных войск, курсанты поздравляю вас с Днем пограничника. Нести службу по защите рубежей Отечества всегда было почетно. С учетом значимости этой миссии отбор в пограничные войска проводится особенно тщательно. А сами пограничники не раз доказали, что готовы пожертвовать ради безопасности страны и ее жителей самым дорогим — своими жизнями», — отметил Шумков. Глава региона отдельно выразил гордость выпускниками Курганского пограничного института ФСБ России, которые проходят серьезную подготовку и демонстрируют высокий уровень профессионализма. Шумков пожелал здоровья, семейного благополучия и спокойной службы всем военнослужащим и ветеранам пограничных войск. Ранее Вадим Шумков неоднократно поздравлял представителей различных экстренных служб региона с профессиональными праздниками, отмечая их вклад в обеспечение безопасности жителей. В частности, губернатор выражал признательность работникам пожарной охраны и скорой медицинской помощи, подчеркивая их профессионализм и самоотверженность при выполнении служебного долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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