День пограничника и новый глава УМВД: главное в Кургане за 28 мая

В Кургане отметили 107-летие пограничных войск торжественными мероприятиями около Вечного огня. Присутствовали представители власти, силовые структуры и ветераны. Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев подчеркнул значимость роли пограничников в защите государства. Начальник местного погрануправления ФСБ Юрий Кудрявцев напомнил о подвигах военных времен и наградил ветеранов памятными знаками. Завершилось событие возложением цветов к мемориалу пограничников.
Кроме того, пограничников поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Дорогие земляки, ветераны и действующие военнослужащие пограничных войск, курсанты, поздравляю вас с Днем пограничника. Нести службу по защите рубежей Отечества всегда было почетно», — написал он в соцсетях. О других важных новостях за день — в подборке URA.RU.
Курганскую полицию возглавит генерал-майор Воложинов
Курган готовится встретить генерал-майора полиции Сергея Воложинова, которого, согласно данным источников правоохранительных органов, планируют назначить руководителем областного Управления МВД. Сейчас он является заместителем начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю и возглавляет полицию региона. Корреспондент URA.RU подготовил материал, освещающий биографию, профессиональный путь и достижения будущего руководителя.
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Экс-директор «Автодора» останется в СИЗО
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На набережной Кургана сносят дома
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