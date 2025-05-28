День пограничника и новый глава УМВД: главное в Кургане за 28 мая

В Кургане отпраздновали День пограничника
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Курганские власти поздравили пограничников
Курганские власти поздравили пограничников Фото:
новость из сюжета
Главное за день в Кургане

В Кургане отметили 107-летие пограничных войск торжественными мероприятиями около Вечного огня. Присутствовали представители власти, силовые структуры и ветераны. Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев подчеркнул значимость роли пограничников в защите государства. Начальник местного погрануправления ФСБ Юрий Кудрявцев напомнил о подвигах военных времен и наградил ветеранов памятными знаками. Завершилось событие возложением цветов к мемориалу пограничников.

Кроме того, пограничников поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Дорогие земляки, ветераны и действующие военнослужащие пограничных войск, курсанты, поздравляю вас с Днем пограничника. Нести службу по защите рубежей Отечества всегда было почетно», — написал он в соцсетях. О других важных новостях за день — в подборке URA.RU.

Курганскую полицию возглавит генерал-майор Воложинов

Курган готовится встретить генерал-майора полиции Сергея Воложинова, которого, согласно данным источников правоохранительных органов, планируют назначить руководителем областного Управления МВД. Сейчас он является заместителем начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю и возглавляет полицию региона. Корреспондент URA.RU подготовил материал, освещающий биографию, профессиональный путь и достижения будущего руководителя.

Частный охранник отсудил деньги за переработки

Житель Кургана отсудил у бывшей охранной фирмы свыше 890 тыс. рублей за неоплаченные сверхурочные, ночные смены и работу в праздники. Истец утверждал, что трудился по нестандартному графику, однако фирма не доплачивала за дополнительную нагрузку. Решение суда подтвердило требования работника, обязав компанию произвести полную компенсацию с процентами и моральными издержками.

Экс-директор «Автодора» останется в СИЗО

Бывший руководитель курганского «Автодора» Александр Гонцов продолжит находиться под стражей до 12 июля. Его жалоба на отмену ареста и замену меры пресечения отклонена судом. Соответствующее решение подтвердил сайт Курганского областного суда.

Курганцы попробуют лучшие блюда уже на выходных

На берегу озера Ачикуль 31 мая стартует гастрономический фестиваль «Вкусы Кургана» с местной кухней, активными развлечениями и концертами. Финальный матч Лиги чемпионов транслируют в Harat's Pub, а днем ранее там же пройдет рок-вечеринка. В воскресенье откроется бесплатная выставка кошек «Зауральская котомагия».

На набережной Кургана сносят дома

В Кургане начался снос пяти жилых домов на набережной Тобола для строительства нового комплекса с подземной парковкой. Застройщиком проекта выступает Евгений Сергеев.

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В Кургане отметили 107-летие пограничных войск торжественными мероприятиями около Вечного огня. Присутствовали представители власти, силовые структуры и ветераны. Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев подчеркнул значимость роли пограничников в защите государства. Начальник местного погрануправления ФСБ Юрий Кудрявцев напомнил о подвигах военных времен и наградил ветеранов памятными знаками. Завершилось событие возложением цветов к мемориалу пограничников. Кроме того, пограничников поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Дорогие земляки, ветераны и действующие военнослужащие пограничных войск, курсанты, поздравляю вас с Днем пограничника. Нести службу по защите рубежей Отечества всегда было почетно», — написал он в соцсетях. О других важных новостях за день — в подборке URA.RU. Курганскую полицию возглавит генерал-майор Воложинов Курган готовится встретить генерал-майора полиции Сергея Воложинова, которого, согласно данным источников правоохранительных органов, планируют назначить руководителем областного Управления МВД. Сейчас он является заместителем начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю и возглавляет полицию региона. Корреспондент URA.RU подготовил материал, освещающий биографию, профессиональный путь и достижения будущего руководителя. Частный охранник отсудил деньги за переработки Житель Кургана отсудил у бывшей охранной фирмы свыше 890 тыс. рублей за неоплаченные сверхурочные, ночные смены и работу в праздники. Истец утверждал, что трудился по нестандартному графику, однако фирма не доплачивала за дополнительную нагрузку. Решение суда подтвердило требования работника, обязав компанию произвести полную компенсацию с процентами и моральными издержками. Экс-директор «Автодора» останется в СИЗО Бывший руководитель курганского «Автодора» Александр Гонцов продолжит находиться под стражей до 12 июля. Его жалоба на отмену ареста и замену меры пресечения отклонена судом. Соответствующее решение подтвердил сайт Курганского областного суда. Курганцы попробуют лучшие блюда уже на выходных На берегу озера Ачикуль 31 мая стартует гастрономический фестиваль «Вкусы Кургана» с местной кухней, активными развлечениями и концертами. Финальный матч Лиги чемпионов транслируют в Harat's Pub, а днем ранее там же пройдет рок-вечеринка. В воскресенье откроется бесплатная выставка кошек «Зауральская котомагия». На набережной Кургана сносят дома В Кургане начался снос пяти жилых домов на набережной Тобола для строительства нового комплекса с подземной парковкой. Застройщиком проекта выступает Евгений Сергеев.
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