Как в Кургане построили лучший в городе Дворец для рабочих, который стал частной лавочкой

Зданию бывшего дворца культуры строителей в Кургане скоро исполнится ровно 70 лет. Архитектурный шедевр был возведен в стиле так называемого «сталинского ампира» для культурного отдыха горожан. В ходе строительства от рабочих требовали, чтобы они старались на совесть, поскольку объект делали фактически для себя. Об этом URA.RU рассказал пенсионер Владимир Степанович, который в 1955 году в возрасте 17 лет оказался на легендарной стройке.
«ДК строителей начали возводить весной 1954 года. Я попал на стройку подсобным рабочим, а фактически обучался на каменщика. Прораб нам говорил — „делайте качественно, чтобы внуки вами гордились“. Все мы своими глазами видели, что строим лучший в городе и области дворец для рабочих», — сообщил бывший строитель.
По словам Владимира Степановича, открывали ДК торжественно 10 ноября 1955 года. Здание стало украшением улицы Коли Мяготина. Пенсионер отметил, что во дворце проводились концерты, праздники, танцы. Там работала библиотека и кружки для детей.
«Знакомились с девушками на танцах, заводили семьи. С этим дворцом у многих связаны романтические и теплые воспоминания. Это уже легенда Кургана», вспоминает строитель. Он добавил, что сейчас о ДК забыли, там частная коммерческая организация.
Согласно открытым данным, в настоящее время на месте бывшего ДК работает ООО КЦ «Академия». Учредителем организации с долей 100% в капитале является Марина Кафеева.
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