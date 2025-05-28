Суд вынес решение по жалобе на арест экс-директора «Курганавтодора» Гонцова

Арестованному экс-главе «Курганавтодора» Гонцову отказали в освобождении из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане суд подтвердил арест экс-дорожника Гонцова
В Кургане суд подтвердил арест экс-дорожника Гонцова Фото:

Арестованный бывший глава правительственной структуры «Курганавтодор» Александр Гонцов останется в СИЗО. Такое решение вынесли в Курганском областном суде, рассматривая жалобу мужчины на арест. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Жалобу Гонцова об отмене меры пресечения в виде СИЗО, избрании другого вида ограничений оставили без удовлетворения», — рассказали источники. Арестованный экс-руководитель пробудет под стражей по 12 июля.

Информация нашла подтверждение в данных сайте облсуда. Судебный акт об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения, говорится в картотеке.

Бывшего руководителя задержали сотрудники ФСБ 13 мая на своем рабочем месте. К нему появились вопросы о выполнении контракта по ремонту дороги в Шадринском округе. В день задержания он написал заявление на увольнение.

На следующий день ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий. По версии следствия, ущерб составил порядка 123 миллионов рублей. По ходатайству следствия, его отправили под стражу.

Гонцов просил изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий или домашний арест. Суд оставил решение первой инстанции без изменения, жалобу Гонцова и его защитника — без удовлетворения.

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Арестованный бывший глава правительственной структуры «Курганавтодор» Александр Гонцов останется в СИЗО. Такое решение вынесли в Курганском областном суде, рассматривая жалобу мужчины на арест. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Жалобу Гонцова об отмене меры пресечения в виде СИЗО, избрании другого вида ограничений оставили без удовлетворения», — рассказали источники. Арестованный экс-руководитель пробудет под стражей по 12 июля. Информация нашла подтверждение в данных сайте облсуда. Судебный акт об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения, говорится в картотеке. Бывшего руководителя задержали сотрудники ФСБ 13 мая на своем рабочем месте. К нему появились вопросы о выполнении контракта по ремонту дороги в Шадринском округе. В день задержания он написал заявление на увольнение. На следующий день ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий. По версии следствия, ущерб составил порядка 123 миллионов рублей. По ходатайству следствия, его отправили под стражу. Гонцов просил изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий или домашний арест. Суд оставил решение первой инстанции без изменения, жалобу Гонцова и его защитника — без удовлетворения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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