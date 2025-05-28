Суд вынес решение по жалобе на арест экс-директора «Курганавтодора» Гонцова

Арестованный бывший глава правительственной структуры «Курганавтодор» Александр Гонцов останется в СИЗО. Такое решение вынесли в Курганском областном суде, рассматривая жалобу мужчины на арест. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Жалобу Гонцова об отмене меры пресечения в виде СИЗО, избрании другого вида ограничений оставили без удовлетворения», — рассказали источники. Арестованный экс-руководитель пробудет под стражей по 12 июля.
Информация нашла подтверждение в данных сайте облсуда. Судебный акт об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставлен без изменения, говорится в картотеке.
Бывшего руководителя задержали сотрудники ФСБ 13 мая на своем рабочем месте. К нему появились вопросы о выполнении контракта по ремонту дороги в Шадринском округе. В день задержания он написал заявление на увольнение.
На следующий день ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий. По версии следствия, ущерб составил порядка 123 миллионов рублей. По ходатайству следствия, его отправили под стражу.
Гонцов просил изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий или домашний арест. Суд оставил решение первой инстанции без изменения, жалобу Гонцова и его защитника — без удовлетворения.
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