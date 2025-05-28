Путин раскрыл, какой сигнал Москва подала Западу масштабным парадом в Москве

Путин: парад Победы показал настрой стран на сотрудничество
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Путин заявил, что Парад Победы в Москве показал настрой стран на сотрудничество с РФ
Путин заявил, что Парад Победы в Москве показал настрой стран на сотрудничество с РФ Фото:

Юбилей Победы в Москве показал настрой друзей и партнеров России на формирование безопасного мира и конструктивное сотрудничество. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Совсем недавно, 9 мая мы торжественно отметили юбилей победы в Великой Отечественной войне. Он вновь показал настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира», — сказал Владимир Путин. Прямой эфир с выступления Путина шел на телеканале «Россия 24». Он отметил, что эта встреча показала готовность стран на конструктивное сотрудничество.

Президент также подчеркнул, что сегодня важно бороться с попытками переписать историю и беречь правду о событиях Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU сообщало, что зарубежные СМИ написали о Параде Победы в Москве.

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Юбилей Победы в Москве показал настрой друзей и партнеров России на формирование безопасного мира и конструктивное сотрудничество. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. «Совсем недавно, 9 мая мы торжественно отметили юбилей победы в Великой Отечественной войне. Он вновь показал настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира», — сказал Владимир Путин. Прямой эфир с выступления Путина шел на телеканале «Россия 24». Он отметил, что эта встреча показала готовность стран на конструктивное сотрудничество. Президент также подчеркнул, что сегодня важно бороться с попытками переписать историю и беречь правду о событиях Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU сообщало, что зарубежные СМИ написали о Параде Победы в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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