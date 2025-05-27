Курганский ХК «Зауралье» покидает защитник Дервук

Защитник курганского ХК «Зауралье» Илья Дервук покинет клуб по окончанию контракта в конце мая. Об этом сообщает ХК «Зауралье» в своем tg-канале.
«Илья Дервук покидает „Зауралье“ — клуб не будет продлять с 28-летним защитником истекающий 31 мая контракт. Дервук провел в составе нашей команды один сезон. В его активе 51 матч и 6 (2+4) очков», — написано в tg-канале. Клуб поблагодарил спортсмена за профессиональное отношение и пожелал ему успехов в дальнейшем развитии карьеры.
Ранее курганский ХК «Зауралье» уже покинули ряд ключевых игроков — бывший капитан Иван Гавриленко, а также голкипер Денис Синягин и нападающий Камиль Шиафотдинов, с которыми клуб не стал продлевать контракты по окончании сезона. Все они получили благодарность от руководства за вклад в успехи команды.
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