27 мая 2025

Курганский ХК «Зауралье» покидает защитник Дервук

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Дервук покинет ХК в конце мая
Дервук покинет ХК в конце мая Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Защитник курганского ХК «Зауралье» Илья Дервук покинет клуб по окончанию контракта в конце мая. Об этом сообщает ХК «Зауралье» в своем tg-канале.

«Илья Дервук покидает „Зауралье“ — клуб не будет продлять с 28-летним защитником истекающий 31 мая контракт. Дервук провел в составе нашей команды один сезон. В его активе 51 матч и 6 (2+4) очков», — написано в tg-канале. Клуб поблагодарил спортсмена за профессиональное отношение и пожелал ему успехов в дальнейшем развитии карьеры.

Ранее курганский ХК «Зауралье» уже покинули ряд ключевых игроков — бывший капитан Иван Гавриленко, а также голкипер Денис Синягин и нападающий Камиль Шиафотдинов, с которыми клуб не стал продлевать контракты по окончании сезона. Все они получили благодарность от руководства за вклад в успехи команды.

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Защитник курганского ХК «Зауралье» Илья Дервук покинет клуб по окончанию контракта в конце мая. Об этом сообщает ХК «Зауралье» в своем tg-канале. «Илья Дервук покидает „Зауралье“ — клуб не будет продлять с 28-летним защитником истекающий 31 мая контракт. Дервук провел в составе нашей команды один сезон. В его активе 51 матч и 6 (2+4) очков», — написано в tg-канале. Клуб поблагодарил спортсмена за профессиональное отношение и пожелал ему успехов в дальнейшем развитии карьеры. Ранее курганский ХК «Зауралье» уже покинули ряд ключевых игроков — бывший капитан Иван Гавриленко, а также голкипер Денис Синягин и нападающий Камиль Шиафотдинов, с которыми клуб не стал продлевать контракты по окончании сезона. Все они получили благодарность от руководства за вклад в успехи команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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