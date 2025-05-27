27 мая 2025

Мошенники похитили у жителей УрФО более девяти миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего кибермошенничеством занимаются иностранные спецслужбы
Чаще всего кибермошенничеством занимаются иностранные спецслужбы Фото:

Жители регионов Уральского федерального округа лишились более девяти миллиардов рублей из-за атак кибермошенников в 2024 году. Чаще всего за этим стоят иностранные спецслужбы, рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога.

«Жертвами становятся пенсионеры, дети, молодежь, женщины — самые доверчивые и беззащитные. За всем этим, как правило, стоят иностранные спецслужбы. Похищенные средства идут на финансирование врагов, а потерпевших склоняют к совершению терактов и диверсий на территории России», — написал Жога в своем telegram-канале.

Он пояснил, что в ходе совещания по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям были рассмотрены конкретные примеры. В ближайшее время власти планируют усилить работу с населением по предупреждению мошеннических схем и укреплению мер защиты личных финансов.

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Жители регионов Уральского федерального округа лишились более девяти миллиардов рублей из-за атак кибермошенников в 2024 году. Чаще всего за этим стоят иностранные спецслужбы, рассказал полпред президента в УрФО Артем Жога. «Жертвами становятся пенсионеры, дети, молодежь, женщины — самые доверчивые и беззащитные. За всем этим, как правило, стоят иностранные спецслужбы. Похищенные средства идут на финансирование врагов, а потерпевших склоняют к совершению терактов и диверсий на территории России», — написал Жога в своем telegram-канале. Он пояснил, что в ходе совещания по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям были рассмотрены конкретные примеры. В ближайшее время власти планируют усилить работу с населением по предупреждению мошеннических схем и укреплению мер защиты личных финансов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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