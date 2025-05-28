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22:38
Семье Мединского поступают угрозы с Украины
22:35
Экс-чекист из Тюмени может возглавить ЛДПР в Кургане
22:34
Церемония прощания с актером Виктором Галкиным пройдет в начале июня
Любителей клубники расстроили новостями о ценах: дешевле уже не будет
22:29
ЦБ указал на риски образования пузыря на рынке недвижимости в России
22:24
В ЛДПР раскрыли главные тезисы партии на выборах в Госдуму на Урале
22:20
Путин: власти постоянно следят за состоянием одного типа россиян
Путин разыграл шахматную комбинацию на Ближнем Востоке
22:18
Шумков: в курганском санатории «Сосновая Роща» отремонтируют все номера. Фото
22:12
Тонны свежей клубники привезли в Пермский край из Кыргызстана
22:07
Турция прокомментировала переговоры России и Украины 2 июня в Стамбуле
Мишустин представил план защиты от нового экономического шока
22:00
Князь, медведь, бандит: как менялся Александр Абдулов в кино
21:57
Трамп объяснил, почему не будет вводить санкции против России
21:51
Трамп ответил на призыв Зеленского о трехсторонней встрече с Россией
«Ответ будет достойным»: политолог прокомментировал слова Симоньян об ударах России по Берлину
21:46
Медведев назвал Германию врагом России, комментируя поставки Taurus
21:42
В ХМАО подростки издевались над сверстником и снимали это на видео
1
21:31
Каких насекомых и членистоногих стоит опасаться в России и почему
«Газета.ру»: в популярный сервис путешествий добавят поиск с ИИ
21:21
Россия анонсировала второй раунд переговоров по Украине
21:20
ЕР подготовит политиков России к главным выборам 2026 года
21:20
Бесплатная сладкая вата и аттракционы: чем еще порадовать ребенка в Тюмени на День защиты детей
Украина за неделю выпустила по России тысячи беспилотников: какие регионы оказались под огнем. Инфографика
21:11
Лавров назвал дату российско-украинских переговоров
21:09
Продюсер Бардаш запустил конкурс для неизвестных музыкантов
21:03
МИД РФ поставил точку в вопросе о посредничестве между Москвой и Киевом
«Висел на доске почета»: что известно о подростке, подозреваемом в убийстве четырех школьников
21:02
В Ханты-Мансийске силовики поймали браконьера посреди дороги. Видео
21:01
Круиз по Оби, массовое отравление и новый зам губернатора: шесть главных событий дня в ЯНАО
21:00
День пограничника и новый глава УМВД: главное в Кургане за 28 мая
URA.RU узнало, как подростки в Байкальске купили алкоголь на вечеринку, которая закончилась резней
20:59
В Тюменской области во время заседания думы произошел скандал. Аудио
20:59
Уральский полпред Жога на мотоцикле проехал до Магнитогорска через Троицк
1
20:59
Украинский военнопленный попросил гражданство России у Путина
2
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского: что еще рассказал Песков журналистам
20:59
«Урал» вырвал победу у «Ахмата» при заполненных трибунах, до возвращения в РПЛ — шаг. Фото
1
20:50
«У зама по ЖКХ прорвало»: в ХМАО затопило мэрию. Видео
20:48
Переговоры с Россией и победа Путина: о чем говорил Зеленский в Берлине
Зеленский после масштабной атаки на Россию заговорил о переговорах: карта СВО за 28 мая
20:48
В Перми наступил сезон фестивалей. Афиша
20:46
Шадринцы возмутились отсутствием дорог и коммуникаций, но власти обещают создать уникальный поселок. Видео
20:45
Затеянная Куйвашевым стройка стала головной болью Паслера: кто виноват
1
Россиянам дали прокатиться на электромобиле «Атом»: характеристики авто
20:45
Челябинцев в выходные зовут на киномарафоны, неделю моды в Париже и аукцион творчества. Афиша
20:43
Екатеринбург замахнулся на статус столицы туризма: что для этого нужно
1
20:41
Лавров напомнил Германии об истории, говоря про удары вглубь России
Украина неделю пытается бомбить Россию беспилотниками: что делать при атаке БПЛА
20:39
СКР потребовал у мэрии Челябинска заключить договор с прокатчиками самокатов
20:35
Стала известна причина смерти физрука, который скончался на рабочем месте в пермской школе
20:35
Мединский: Россия предложила дату следующих переговоров
Как прошел тест-драйв первого российского электромобиля «Атом». Фоторепортаж
20:31
В Тобольске открыли организацию, объединяющую участников СВО
20:28
Флаги, песни и медали: как в России отметили День пограничника. Фоторепортаж
1
20:21
На Ямале началась летняя путина
Вечеринка подростков в Байкальске закончилась гибелью пятерых человек: что известно о трагедии
20:20
«Мы ищем пушки Пугачева и возвращаем икону»: глава РГО в ХМАО о планах на сезон
20:18
Арабские имена вновь бьют рекорды среди новорожденных в ХМАО. Скрин
20:17
Картаполов: Россия готова наносить удары по Берлину, если это понадобится
1
Около 300 беспилотников были уничтожены над регионами России: карта атак БПЛА
20:13
В Тюмень придет 30-градусная жара
20:10
Остались считанные дни: Екатеринбург рискует потерять федеральные деньги
20:08
Медведев раскрыл число контрактников с начала года
Огненная вспышка озарила Зеленоград под утро. Фото, видео
20:03
В Пермском крае следователи завершили дело об изнасиловании 16-летней девушки
20:00
Стали известны детали визита главы МИД Турции в Киев
1
19:58
Миллиардер из ХМАО, входящий в список Forbes, отметил день рождения на работе
ВСУ разбомбили технопарк «Элма»: главное о предприятии и о том, чем оно занимается
19:48
В Салехарде вандал разгромил остановку. Видео
19:45
Мастер «дочки» «Лукойла» отказал в медпомощи подчиненному, получившему травму головы. Видео
19:43
Суд огласил приговор вору в законе из ХМАО
По всей России массово переносят авиарейсы: список задержек, рекомендации пассажирам
19:39
В центре Тюмени в историческом особняке откроют бар
19:36
Стало известно состояние выжившего в резне в Байкальске
19:35
Аналитики назвали город ХМАО с самым дорогим общепитом
19:34
Reuters: компании из ОАЭ предложили купить российский бизнес UniCredit
19:32
В Екатеринбурге бесследно пропала 12-летняя девочка
19:28
У концессионера пермских трамваев появился новый руководитель
19:26
Тюменец зарезал мужа своей сестры
19:23
Зеленский рассказал о «победе» Путина
2
19:20
Губернатор устроил публичную порку свердловскому министру, он близок к отставке. Видео
4
19:17
В ХМАО отключат радио и телевидение в июне
19:12
Нетаньяху сообщил о ликвидации лидера ХАМАС
19:10
«Фантастические»: Прохор Шаляпин назвал любимые места для отдыха в России
1
19:04
URA.RU стало известно о дебошах в тюменском санатории, где участники СВО проходят реабилитацию
19:02
В ХМАО вынесли приговор директору детсада, обворовавшему детей
19:02
Тюменцы выстроились в очередь за кондиционерами
19:01
Трагедия в воздухе: врач рассказала, кому опасно летать на самолетах
1
19:00
Как пережить аллергию на пыльцу и тополиный пух: советы врача
18:59
В Тюмени пенсионерка при выходе из подъезда сломала ногу, ей заплатят 375 тысяч рублей
18:59
Как провести День защиты детей в ЯНАО: афиша праздничных мероприятий
18:58
В Госдуме захотели запретить «Шрека» и Call of Duty
18:53
Мерц поставил точку в вопросе передачи дальнобойных ракет Украине
1
18:48
На Ямале запретят продажу алкоголя на День защиты детей
18:44
Курганцы обсуждают новое место работы экс-директора госорганизации Аргышевой
1
18:38
Снимать лучше сейчас: как летом изменится рынок аренды жилья в Екатеринбурге
18:38
Скандальный участник «Дома-2» и выпускник «Фабрики звезд» устроят бесплатное шоу в Екатеринбурге
18:36
В пяти населенных пунктах Пермского края отключат телевидение и радио
18:35
Свердловчанина, напавшего на школьника с ножом, арестовали
18:35
В ХМАО компании подняли зарплаты сотрудникам
18:34
Когда придут результаты ОГЭ и ЕГЭ в Свердловской области: даты
18:30
Челябинцы вынуждены распродавать садовые участки по 50 000 рублей за сотку. Фото
3
18:30
Независимый профсоюз предложил «Сургутнефтегазу» изменить систему выплаты премий
18:27
В Краснодаре произошло громкое задержание чиновника
3
18:24
Челябинский бизнесмен Аристов пожаловался на отказ Верховного суда заниматься его делом
1
18:22
Участница шоу «Мама в 16» из Кургана планировала беременность
18:20
Telegram договорился о добавлении технологии Илона Маска в мессенджер
18:20
В галерею экс-банкира из Екатеринбурга привезли сотни неповторимых экспонатов. Фото
18:19
Готовясь строить метро в Екатеринбурге, власти смотрят на Китай. Видео
2
18:18
На набережной Кургана сносят дома для строительства ЖК с подземным паркингом. Фото, видео
3
18:15
Жители ЯНАО расстроились из-за закрытия заведения, где отравились шаурмой
18:15
В двух территориях Пермского края ввели запрет на посещение лесов
18:12
Власти Сургута раскрыли программу празднования Дня защиты детей
18:11
Медработники в ЯНАО получат премию к профессиональному празднику
1
18:09
В Магнитогорске осудили замначальника отдела полиции Бурантаева
18:07
Россиян предупредили о появлении «лихорадочных» комаров
1
18:07
«Размер имеет значение»: о ловле рыбы зимой и летом рассказала URA.RU ямальская рыбачка Иванова. Видео
18:05
Мишустину показали челябинских роботов для обрабатывающих заводов. Видео
1
18:05
Shot: у десятков тысяч москвичей пропал интернет
18:02
ЕС собирается взять под контроль Черное море без участия России
10
18:01
В Тюмени изымают дома и участки ради КРТ
18:00
Проигравший праймериз единоросс рискует стать опасным конкурентом ЕР в Кургане. Инсайд
1
17:55
День пограничника: кто из российских знаменитостей служил на границе
1
17:52
В Кремле оценили заявление Мерца как провоцирование войны
17:52
Пожар около челябинской многоэтажки напугал очевидцев. Видео
17:51
В пермском аэропорту задерживаются пять рейсов. Скрин
17:51
93-летняя тревел-блогер рассказала, какие слова на встрече с Путиным тронули ее до мурашек
2
17:50
Названы пляжи, на которых можно купаться в Свердловской области
17:49
Министр обороны Польши назвал Россию врагом
5
17:49
На Урале продавщица не смогла разбогатеть, украв более 1000 лотерейных билетов
3
17:48
Выборы мэра в тюменском муниципалитете пришлось отложить на месяц
17:45
На челябинском озере Аракуль частично запретят охоту и рыбалку. Карта
17:44
Пора в отпуск: сколько стоит гостиница для питомцев в Челябинске
17:42
В Тюмени перекроют дороги из-за соревнований. Фото
17:40
Экс-руководители двух российских банков получили по восемь лет колонии
17:39
Жительница курганского округа подозревается в фейковой постановке на учет мигрантов
17:38
Свердловчан призвали не выходить на улицу из-за аномальной жары
17:38
Появилось фото сбитого БПЛА, летевшего на Москву
17:35
Цифровая революция в такси: эксклюзивные секреты экспансии сервиса «Максим» из Кургана
1
17:33
Депутаты Челябинска подарили детям праздник и билеты в кино. Фото
17:30
Симоньян: в московских кабинетах обсуждают удары России по Берлину
3
17:30
В екатеринбургском подъезде обнаружили труп женщины без пальцев
17:30
Забрали Газель: как в Курганской области отца девяти детей поймали за рулем катафалка без прав. Фото
1
17:28
Следком назвал два фактора, которые привели к резне в Байкальске
17:27
Свердловский чиновник избежал колонии после обвинения в коррупции
2
17:21
Пермская телебашня изменит цвет в честь Дня защиты детей
17:21
Шойгу обратился к военным КНДР
1
17:18
«В упор не замечают»: Мизулина упрекнула депутатов из-за наркотиков
2
17:15
Мерц сделал дерзкое заявление о России
2
17:14
В Москве задержали мошенников из автосалонов премиум-класса
3
17:14
В Тюменскую область не пустили тонну зараженной зелени из Узбекистана
17:14
Компания в составе холдинга тюменского олигарха опровергла долги по налогам
17:08
Доцент из Екатеринбурга избежал колонии за фейки об армии РФ
2
17:06
Нарышкин подтвердил встречу с Фиданом
17:05
Жара с комарами ожидается в Кургане
1
17:05
Круиз по Оби в ЯНАО продают по цене тура на Мальдивы
1
17:05
Узбекская кухня, зауральская котомагия и битва рестораторов: чем займутся курганцы в выходные. Афиша
2
17:01
Курганский госпиталь получил награду в Москве. Фото
6
17:01
«Уберите их»: в ЯНАО студенты почувствовали себя лишними на практике
16:56
В ЯНАО построят самый современный Музей газа в мире
16:56
Стали известны подробности экскурсии в монумент «Родина-мать», где погиб ректор МГАФК
16:56
Жители челябинского поселка остались без воды
16:55
Школьницы из ХМАО продали волосы для помощи бойцам СВО. Фото
16:54
В Минобороны сообщили об освобождении населенных пунктов в Сумской области и ДНР
16:53
Десятки тонн курганской тушенки улетели в жаркий Азербайджан
1
16:52
В Перми снесли арт-объект «Место, где вместе». Фото
16:49
Мальчику в Кизеле, которого искали почти трое суток, срочно нужна сиделка
16:46
«Есть трупные пятна»: в Екатеринбурге в подъезде обнаружили тело женщины
1
16:41
В российском регионе принят новый закон о продаже алкоголя
16:35
В Ноябрьске следком завел дело из-за массового отравления шаурмой
1
16:33
В Тюмени на три дня запретят покупать алкоголь
16:33
Военэксперт Кнутов: ВСУ нашли новую тактику для атак по России
16:32
В Тюмени из-за антисанитарии на месяц закрыли даркстор «Самоката»
16:32
В пермском Политехе объяснили, чем опасен тополиный пух и как от него защититься
16:30
Суд вынес решение по жалобе на арест экс-директора «Курганавтодора» Гонцова
1
16:28
В Пермском крае слесари упали с большой высоты при обрезке деревьев
16:28
Из Челябинска в Калининград запускают сезонный поезд
16:27
Skoda сделала заявление по поводу возвращения в Россию
8
16:24
Гражданка США призвала военнопленного племянника остаться в России
16:21
Арестован свердловчанин, прирезавший боксера на улице. Фото
16:15
«Знай наших!»: Дмитрий Махонин представил свою предвыборную стратегию
16:13
«Был душой компании»: знакомые подозреваемого в убийстве школьников в Байкальске рассказали о нем
2
16:11
Стало известно, когда США сняли ограничения на удары вглубь России
5
16:10
Губернатор Моор оценил масштабы паводка в Тюменской области. Инфографика
16:10
Инвалид из Тюмени просит Путина отправить его на СВО
1
16:09
В Челябинской области гадюка укусила ребенка, который снимал ее на телефон. Видео
2
16:08
Что можно сажать в открытый грунт в июне: инструкция и список овощей
16:07
Названы сроки поставки автобусов-гармошек и их маршруты в Екатеринбурге
3
16:05
На северо-западе Челябинска построят новый крупный ТРК с парковкой. Карта
16:05
В Курганской области производили свиное мясо из неизвестного сырья
2
16:04
Военный вертолет в ЯНАО экстремально высадил пассажиров. Видео
16:03
Новый зам губернатора Артюхова приедет на Ямал в начале июня
16:02
Ученики Пермской краевой музыкальной школы подготовили свое первое масштабное шоу
15:59
Пермяк, который был ошибочно признан умершим четыре года, восстановлен в правах
15:58
Самолет рухнул в Кронштадте
15:56
«Сегодня жестко бухаем»: появилось видео с роковой вечеринки в Байкальске, снятое перед гибелью школьников
3
15:56
С самокатчика, задавившего пенсионерку в Челябинске, взыскивают 100 тысяч рублей
1
15:52
Полпред Жога дал старт мотопробегу по Уралу в честь 80-летия Победы. Фото
15:50
Суд вынес приговор экс-чиновнику правительства ХМАО и депутату
1
15:50
Подставная авария и 600 тысяч: как подросток с мошенниками обманул пенсионерку в Курганской области
15:50
Глава Байкальского поселения рассказал о семье подозреваемого в убийстве четырех школьников
15:50
Ушаков указал Трампу на ошибку в украинском конфликте
15:48
В центре Челябинска ограничат проезд еще по одной улице. Схема
15:37
В Коркино пожилой водитель на скорости влетел в стену и погиб. Видео
15:31
Дуров объявил, что скоро покинет Францию
1
15:30
Роспотребнадзор ХМАО объяснил, чем опасна вода в аэропорту Когалыма
15:29
Тюменцы будут судиться с компанией, которая оставила их без мебели
15:28
«Нужно переделать»: полпред Трутнев разнес хабаровский вездеход за миллионы рублей
15:27
Тюменец получил множественные переломы после падения кирпича ему на голову
15:18
Путин встретился с 93-летней блогершей из Свердловской области. Видео
3
15:15
В Шадринске температура воздуха поднимется до 30 градусов
15:07
Глава «Роскосмоса» рассказал об общей цели с Илоном Маском
5
15:05
В курганском ЦПКиО вдоль реки высадили аллею пирамидальных тополей. Фото
8
15:04
Суд оставил в СИЗО фигуранта уголовного скандала в челябинском фонде капремонта
15:04
Автобус врезался в закусочную в Пермском крае. Видео
15:04
Для ветеранов СВО в Челябинской области создали банк вакансий
15:02
Экономист Гордеев: челябинский «Мечел» оказался в более тяжелой ситуации, чем другие угольщики
15:01
Украина пригласила главу МИД Турции в Киев
15:01
Минздрав рассказал, стоит ли бояться нового варианта COVID-19
1
15:01
Свердловские власти отреагировали на скандал с раздеванием школьников перед ОГЭ
4
15:01
Вышедший на пенсию чиновник тюменского правительства ушел работать к курганским либерал-демократам
15:00
Юрист ответила на сообщения о полном запрете на скважины для дачников
2
14:57
В Тюмени дроппера обязали вернуть пенсионерке украденные 195 тысяч рублей
14:57
В ХМАО подростки ринулись искать работу на летних каникулах
14:56
Возбуждено еще одно дело после гибели подростков в Байкальске
14:56
В Кремле ответили США по поводу переговоров в Женеве
3
14:55
Верховный суд не стал списывать долги россиянину, взявшему 10 кредитов за неделю
3
14:50
В Тюмени подозреваемый погиб, выпав из окна здания Госнаркоконтроля
1
14:47
В Кремле резко отреагировали на слова Зеленского о дальнобойном оружии
14:46
«Камнями выбивают»: что происходит на месте огромного закрытого «Магнита» в Екатеринбурге. Фото
1
14:45
Зеленский попросил огромную сумму для продолжения конфликта с Россией
4
14:45
Кремль отказался комментировать фразу Трампа, что Путин «играет с огнем»
6
14:45
Песков ответил, когда надо ждать встречи Путина и Зеленского
2
14:44
В школах и детсадах Екатеринбурга усиливают охрану
14:42
Эксперт объяснила, как тренировки могут навредить здоровью
14:39
В крупном торговом центре Перми обнаружили подозрительную рекламу
14:39
Как себя вести и на что рассчитывать пассажирам при задержке авиарейса
1
14:36
В Магнитогорске Росгвардия устроила погоню за самокатчиком. Видео
1
14:31
«Больше, чем предполагалось»: представитель Киркорова рассказала о проблемах со здоровьем певца
3
14:30
Власти Лангепаса оценивают ущерб от разрушения лыжной трассы после ЧП на снежном полигоне
14:27
В ХМАО взлетел спрос на репетиторов перед сдачей экзаменов
14:27
Власти запретили купаться во всех водоемах Екатеринбурга
4
14:26
Зеленский после атаки беспилотников по России заговорил о переговорах
9
14:25
В ЯНАО завершили расследование уголовного дела о нападении на сотрудника Росгвардии
1
14:21
Нарышкин заявил о сильнейшей внутренней борьбе в США
2
14:21
ВС РФ освободили Константиновку и Зеленое Поле
1
14:19
Прокуратура Пермского края требует 12 млн рублей за недостроенный медцентр
14:18
Курганский дзюдоист Лаврентьев дал интервью федеральному каналу после победы на Чемпионате Европы. Видео
3
14:14
Зеленский поставил амбициозную цель по ударам по России
2
14:07
Лукашенко призвал обеспечить картошкой Россию
14:07
Тюменского дачника заставили убрать свалку с участка
14:07
«Обогатился за счет жителей и обобрал УК»: подробности дела в отношении главы управкомпании Златоуста
4
14:05
Бывший замминистра из Калмыкии устроился простым врачом на Ямале. Фото
5
14:04
Мотоциклист на скорости снес самокатчика в Екатеринбурге. Видео
1
14:02
Бабушка из Челябинска продала шубы с украшениями для покупки вещей бойцам СВО
3
14:02
Директор завода Черноморского флота обвинен в мошенничестве при выполнении оборонзаказа
1
14:00
Как на курганских продуктах появился знак «Зауральское качество»
2
13:59
Ушел из жизни известный курганский ученый Кахикало. Фото
3
13:59
Стало известно, какое мясо предпочитают жители Екатеринбурга
16
13:58
Текслер потребовал обеспечить безопасный отдых в лагерях Челябинской области
13:57
Свердловского боксера прирезали на улице
13:56
«Незаменимых нет»: главный тренер БК «Уралмаш» назвал причину неожиданного ухода капитана
1
13:54
Злоумышленники из ХМАО пойдут под суд за отмывание почти 40 миллионов рублей
13:45
ТМК стала лауреатом всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса»
13:45
В Кургане частный охранник отсудил почти 900 тысяч за ночные и сверхурочные часы
4
13:41
Новые игроки «Факела» вызвали бурю эмоций у болельщиков в ЯНАО. Скрин
2
13:38
В Челябинске десять котельных проведут опрессовку в июне
13:38
Зеленский назвал время, когда наступит мир на Украине
5
13:38
В Шереметьево пропали гигантские очереди, появившиеся из-за ВСУ
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