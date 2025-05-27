Как на курганских продуктах появился знак «Зауральское качество»

В Курганской области почти 300 наименований продуктов имеют знак «Зауральское качество». Он был учрежден в 2007 году и гарантировал покупателям безопасность продуктов питания. Согласно правилам, они должны были производиться из местных экологически чистых ингредиентов без ГМО. О том, как в регионе начали проверять и маркировать продукты — в материале URA.RU.
Семь предприятий впервые получили право на знак «Зауральское качество»
Инициаторы проекта «Зауральское качество», который зародился в региональном отделении партии «Единая Россия», хотели, чтобы курганцы покупали безопасные и полезные местные продукты питания. Для получения знака качества предпринимателям необходимо было предоставить продукцию на проверку. Строгая комиссия с участием общественного контроля после проверочных процедур предоставляла право использовать знак сначала на один, а затем на два года. 28 мая 2008 года первыми обладателями знака стали семь предприятий:
- ООО «Снежный город»;
- ООО «Молоко Зауралья»;
- СПК «Племзавод «Разлив»;
- ООО «Мясокомбинат «Белый Яр»;
- ООО «Курганский мясокомбинат»;
- ОАО «Новая пятилетка»;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Суслов.
Эмблема качества продуктов становится региональным брендом
Курганцы охотно раскупали в магазинах мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия с маркировкой «Зауральское качество». Уже в 2011 году право на знак качества получили 28 предприятий, которые маркировали им 739 товаров.
Однако со временем интерес к маркировке стал угасать. Оказалось, что поддерживать высокие стандарты далеко не просто. Кроме того, некоторые производители надеялись, что знак «Зауральское качество» на их продукции облегчит им вход в торговые сети. Бизнесмены ожидали преференций на рынке, но их не было.
Настоящее и будущее «Зауральского качества»
По данным на ноябрь 2024 года только три курганских предприятия имеют право на маркировку продуктов региональным знаком качества. Это ЗАО «Глинки», АО «Кургансемена» и агрофирма «Боровская».
Сегодня эмблему «Зауральского качества» можно встретить на нерафинированном подсолнечном масле «Менщиковское», на 11-ти видах молочной продукции от ЗАО «Глинки», а также на мясных продуктах агрофирмы «Боровская». На сайте «Единой России» отмечается, что проект живет и будет дальше развиваться.
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