27 мая 2025

Как на курганских продуктах появился знак «Зауральское качество»

Курганцы выбирают мясо и молочку без ГМО под знаком «Зауральское качество»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мясная и молочная продукция получила региональную маркировку
Мясная и молочная продукция получила региональную маркировку Фото:

В Курганской области почти 300 наименований продуктов имеют знак «Зауральское качество». Он был учрежден в 2007 году и гарантировал покупателям безопасность продуктов питания. Согласно правилам, они должны были производиться из местных экологически чистых ингредиентов без ГМО. О том, как в регионе начали проверять и маркировать продукты — в материале URA.RU.

Семь предприятий впервые получили право на знак «Зауральское качество»

Продукты проходили контроль
Продукты проходили контроль
Фото:

Инициаторы проекта «Зауральское качество», который зародился в региональном отделении партии «Единая Россия», хотели, чтобы курганцы покупали безопасные и полезные местные продукты питания. Для получения знака качества предпринимателям необходимо было предоставить продукцию на проверку. Строгая комиссия с участием общественного контроля после проверочных процедур предоставляла право использовать знак сначала на один, а затем на два года. 28 мая 2008 года первыми обладателями знака стали семь предприятий:

  • ООО «Снежный город»;
  • ООО «Молоко Зауралья»;
  • СПК «Племзавод «Разлив»;
  • ООО «Мясокомбинат «Белый Яр»;
  • ООО «Курганский мясокомбинат»;
  • ОАО «Новая пятилетка»;
  • глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Суслов.

Эмблема качества продуктов становится региональным брендом

Новый бренд региона
Новый бренд региона
Фото:

Курганцы охотно раскупали в магазинах мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия с маркировкой «Зауральское качество». Уже в 2011 году право на знак качества получили 28 предприятий, которые маркировали им 739 товаров.

Однако со временем интерес к маркировке стал угасать. Оказалось, что поддерживать высокие стандарты далеко не просто. Кроме того, некоторые производители надеялись, что знак «Зауральское качество» на их продукции облегчит им вход в торговые сети. Бизнесмены ожидали преференций на рынке, но их не было.

Настоящее и будущее «Зауральского качества»

По данным на ноябрь 2024 года только три курганских предприятия имеют право на маркировку продуктов региональным знаком качества. Это ЗАО «Глинки», АО «Кургансемена» и агрофирма «Боровская».

Сегодня эмблему «Зауральского качества» можно встретить на нерафинированном подсолнечном масле «Менщиковское», на 11-ти видах молочной продукции от ЗАО «Глинки», а также на мясных продуктах агрофирмы «Боровская». На сайте «Единой России» отмечается, что проект живет и будет дальше развиваться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области почти 300 наименований продуктов имеют знак «Зауральское качество». Он был учрежден в 2007 году и гарантировал покупателям безопасность продуктов питания. Согласно правилам, они должны были производиться из местных экологически чистых ингредиентов без ГМО. О том, как в регионе начали проверять и маркировать продукты — в материале URA.RU. Семь предприятий впервые получили право на знак «Зауральское качество» Инициаторы проекта «Зауральское качество», который зародился в региональном отделении партии «Единая Россия», хотели, чтобы курганцы покупали безопасные и полезные местные продукты питания. Для получения знака качества предпринимателям необходимо было предоставить продукцию на проверку. Строгая комиссия с участием общественного контроля после проверочных процедур предоставляла право использовать знак сначала на один, а затем на два года. 28 мая 2008 года первыми обладателями знака стали семь предприятий: Эмблема качества продуктов становится региональным брендом Курганцы охотно раскупали в магазинах мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия с маркировкой «Зауральское качество». Уже в 2011 году право на знак качества получили 28 предприятий, которые маркировали им 739 товаров. Однако со временем интерес к маркировке стал угасать. Оказалось, что поддерживать высокие стандарты далеко не просто. Кроме того, некоторые производители надеялись, что знак «Зауральское качество» на их продукции облегчит им вход в торговые сети. Бизнесмены ожидали преференций на рынке, но их не было. Настоящее и будущее «Зауральского качества» По данным на ноябрь 2024 года только три курганских предприятия имеют право на маркировку продуктов региональным знаком качества. Это ЗАО «Глинки», АО «Кургансемена» и агрофирма «Боровская». Сегодня эмблему «Зауральского качества» можно встретить на нерафинированном подсолнечном масле «Менщиковское», на 11-ти видах молочной продукции от ЗАО «Глинки», а также на мясных продуктах агрофирмы «Боровская». На сайте «Единой России» отмечается, что проект живет и будет дальше развиваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...