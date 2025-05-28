Жительница курганского округа подозревается в фейковой постановке на учет мигрантов

В Мишкинском округе (Курганская область) полиция выявила случай фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства. Об этом сообщает УМВД региона в своем tg-канале.
«В апреле текущего года 56-летняя жительница Мишкинского округа, являясь собственником жилого помещения, фиктивно поставила на учет по своему адресу регистрации иностранных граждан. В ходе проверочных мероприятий установлено, что в действительности по указанному адресу иностранцы не проживали», — пишут полицейские.
Женщина пошла на этот шаг по просьбе дочери, чтобы помочь рабочим, задействованным на строительстве. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Все иностранные граждане, зарегистрированные незаконно, сняты с учета в установленном порядке. Полиция напоминает, что оформление регистрации без реального предоставления жилья иностранцам является уголовным правонарушением.
Ранее аналогичные случаи фиктивной регистрации иностранных граждан фиксировались и в других регионах, в том числе в Перми. Там местная жительница за денежное вознаграждение оформила фиктивную прописку для двух иностранцев и была признана судом виновной по той же статье 322.3 УК РФ, получив уголовный штраф.
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