Стоимость машины по итогам торгов выросла более чем на 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобиль КамАЗ 1987 года выпуска, принадлежавший властям Курганской области, продан по итогам аукциона за 289,6 тысяч рублей. Это намного выше начальной цены торгов. Такая информация опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Признать победителем аукциона в электронной форме по продаже объекта движимого имущества — грузового бортового КамАЗ 35320, год выпуска: 1987, Котова Юрия Борисовича. Цена продажи имущества составила 289 600 рублей (с учетом НДС)», — указано в информационном сообщении.

На торги заявились три участника. Начальная цена аукциона составляла 181 тысячу рублей. Котов победил, предложив за автомобиль самую высокую цену.

Помимо этого, чиновники продали на торгах три автобуса КАвЗ 2001, 2002 и 2003 годов выпуска. Транспортные средства изначально оценивали от 66 до 71 тысячи рублей. На торги заявилось от восьми до 10 участников. Окончательная стоимость всех автобусов превысила 100 тысяч рублей, самый дорогой купили за 152 650 рублей.

О предстоящих торгах по продаже принадлежащих властям автомобиля КамАЗ и трех автобусов КАвЗ ранее сообщало URA.RU. Перед этим курганские власти расширили список госимущества, которое выставят на продажу. В частности, в него включили три грузовых автомобиля и пять тракторов, которые ранее были закреплены за учреждениями, но не используются для их основной деятельности. Трактор К-701, принадлежавший властям Курганской области, ранее продали за 477 тысяч рублей. Еще три продать не смогли из-за отсутствия покупателей.

Автомобиль КамАЗ продали за 289 600 рублей Фото: torgi.kurganobl.ru

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