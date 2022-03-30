В думе Тюмени потребовали извинений от URA.RU, но не смогли объяснить, за что

Спикер думы Евгений Заболотный потребовал от подчиненных решить вопрос с опровержением Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городской думе Тюмени потребовали от URA.RU опубликовать опровержение и извиниться за материал, написанный на основе заявления пресс-службы самого парламента. Руководитель пресс-службы Андрей Шушков так и не смог объяснить, в чем именно виноваты журналисты.

На заседании гордумы Тюмени 31 марта вопрос об опровержении материала URA.RU подняла депутат Елена Бойко. По ее словам, новость содержит недостоверную информацию. Речь об этом материале — «Глава гордумы обвинил жителей в том, что Тюмень — не миллионник».

Такую же версию в ходе заседания озвучил и руководитель пресс-службы Андрей Шушков. Однако он признал, что новость написана на основе пресс-релиза, размещенного на сайте парламента. Председатель гордумы Евгений Заболотный дал подчиненным поручение: связаться с главным редактором URA.RU Иваном Некрасовым.

Звонок в редакцию от Андрея Шушкова поступил незамедлительно. «Хотели переговорить на предмет извинений по поводу вашего материала. Указанные сведения не соответствуют действительности. Снять материал, опубликовать опровержение, либо будем рассматривать вопрос обращения в правоохранительные органы», — такое требование поступило от Шушкова.

Однако на вопрос, действительно ли заявление Заболотного, на основе которого написана новость URA.RU, опубликовала сама пресс-служба парламента, Шушков отвечать не стал. Он также не смог объяснить, в чем конкретно агентство дезинформировало своих читателей. Предлагаем ознакомиться с аудиозаписью разговора (публикуется в соответствии с законодательством).

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