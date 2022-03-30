Курганская школа переполнена из-за массового перехода учеников

В двух школах Кургана начался капитальный ремонт, учеников переводят в другие учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской школе №43 ученики занимаются в стесненных условиях из-за массового перевода 5-8 классов школы №49, в которой начался капитальный ремонт. Чиновники просят школьников и их родителей потерпеть неудобства.

«В 49-й школе предприняты все организационные меры для того, чтобы создать комфортные условия для обучения детей на период ремонта. Мы просим с пониманием отнестись родителей и педагогов школ к тому, что какое-то время ребятам придется обучаться немного в иных условиях, выйти из зоны комфорта», — цитирует заместителя директора департамента образования и науки Курганской области Ивана Хлебникова пресс-служба ведомства.

Директор школы №49 Светлана Комарских отметила, что для переведенных в школу №43 ребят организовано сопровождение до места учебы, составлен безопасный маршрут. Следующий этап — перевод детей с 1 по 4 класс в школу №24. Ученики 9-11 классов будут учиться в изолированном крыле 49-й школы, где ремонтные работы начнутся позднее.

На капремонт школе №49 выделено порядка 53 млн рублей, из них 10 млн — на приобретение нового оборудования. В школе заменят отопительную, водопроводную системы, проведут электромонтажные работы, ремонт потолков, стен, полов в учебных кабинетах, рекреациях, на лестничных маршах, во всех внутренних помещениях школы, поставят новую автоматизированную пожарную систему.

По данным департамента, с начала недели ремонт начался в и школе №50. Ученики школы переведены в другой корпус. По словам директора, школьникам пришлось потесниться.

Ранее URA.RU писало, что Курганской области выделили миллиарды на капремонт школ. По данным департамента образования, в 2022 год предполагается потратить 2 млрд 66 млн рублей на ремонт 53 школ.

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