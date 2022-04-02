В Кургане ослабили запрет на ночную парковку

На двух участках улиц Кургана ославили запрет на ночную парковку, дав водителям два дополнительных часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Запрет на ночную парковку на участках улиц Зорге и Пушкина, который действовал с 20.00, теперь будет действовать с 22.00. Об этом директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков заявил на аппаратном совещании у главы Кургана, сообщает пресс-служба мэрии.

«Запрет на ночную стоянку у Дома Быта по улице Зорге (от улицы Коли Мяготина до улицы Зорге, 7) и на участке улицы Пушкина от Тобольной до Красина сокращен и будет действовать с 22.00 часов до 6.00 часов. Ранее оставлять транспортные средства на данных участках улиц было нельзя с 20.00 до 6.00», — говорится в сообщении.

Ослабление запрета объяснили тем, что на указанных участках есть магазины, которые работают до 22.00. Постановление администрации, меняющее время запрета, вступит в силу с момента его официального опубликования.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водителям с 20:00 до 06:00 запретили парковаться на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах 26 участков улиц. Глава города Елена Ситникова объяснила, что так машины не будут мешать уборке улиц. Она добавила, что запрет будет действовать круглогодично.

Запрет вызвал возмущения у многих автолюбителей Кургана, которые заявили, что им теперь негде оставлять машину. Однако представители мэрии ответили, что курганцы самим должны искать новое место для стоянки, и не мешать уборке городских улиц.